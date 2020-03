La Luna "si traveste" da Saturno nella foto astronomica del giorno

Perché Saturno sembra così grande? Ma si tratta davvero di Saturno? In realtà non è così, quanto meno nella foto astronomica del giorno (APOD) che la Nasa ha scelto in data 16 marzo 2020. Lo scatto, davvero particolare, è stato effettuato da Francisco Sojuel lo scorso 24 dicembre, in un punto di osservazione situato nei pressi del vulcano Pacaya, un complesso vulcanico attivo in Guatemala, che ha eruttato per la prima volta circa 23.000 anni fa ed è situato ad un'altitudine di 2.552 metri.

I dettagli della foto

Nella fotografia si notano alcune nuvole attraversare frontalmente la Luna, simulando proprio gli anelli di Saturno. Il satellite naturale della Terra mostra il principio di una fase lunare con la maggior parte della sua superficie visibile dalla luce riflessa della Terra, nota come luce cinerea. Si tratta di un fenomeno che interessa la Luna durante la prima e l'ultima fase, ossia quando presenta uno spicchio di disco illuminato molto sottile. In questo caso è facile che la luce del Sole venga riflessa dalla Terra verso la Luna, illuminando una porzione di superficie in ombra. Nella descrizione dello scatto, gli esperti scrivono come il Sole illumini direttamente lo spicchio lunare dal basso, il che significa che lo stesso sia situato sotto l'orizzonte: questo fa dedurre che l'immagine sia stata ottenuta poco prima dell'alba. Tra l’altro lo scatto è stato effettuato due giorni prima che si verificasse un'eclissi solare. In primo piano, proprio dietro l'enorme vulcano Pacaya sono visibili le luci delle piccole città guatemalteche circostanti.

Vestita come Saturno

Gli esperti hanno intitolato lo scatto “A Moon Dressed Like Saturn”, proprio per le sembianze simili a quelle di Saturno che la Luna presenta. Proprio il sesto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, ha un esteso e vistoso sistema di anelli che consistono principalmente in particelle di ghiaccio e polveri di silicati. Tra l’altro, con le sue 82 lune, Saturno detiene anche un curioso primato, quello di avere il maggior numero di satelliti del sistema solare.