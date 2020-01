Nasa, ecco i nuovi astronauti candidati a volare su Luna e Marte

La Nasa ha selezionato 11 nuovi astronauti che amplieranno la squadra di professionisti a disposizione dell’agenzia statunitense per raggiungere i prossimi obiettivi di esplorazione spaziale, che comprendono il ritorno sulla Luna e l’approdo su Marte. Con il programma Artemis, come già annunciato da tempo, la Nasa ambisce a spedire la prima donna sul satellite terrestre: non stupisce dunque la grande presenza femminile nella nuova classe di astronauti, con cinque rappresentanti tra le nuove reclute. A queste di aggiungono inoltre altri due cosmonauti dell’agenzia spaziale canadese (Csa), che hanno completato il percorso di formazione insieme ai colleghi statunitensi.

La cerimonia del Johnson Space Center

Con una cerimonia tenuta al Johnson Space Center di Houston la Nasa ha annunciato la promozione di 11 astronauti candidati a prendere parte alle missioni dirette verso la Stazione Spaziale Internazionale, la Luna e infine Marte. Come si legge nel comunicato ufficiale dell’agenzia spaziale statunitense, la nuova tornata di reclute è composta da cosmonauti che hanno completato con successo due anni di addestramento, conquistandosi così l’ingresso nei ranghi della Nasa per la prima volta dall’annuncio del programma Artemis, che entro il 2024 punta a portare “la prima donna e il prossimo uomo” sulla Luna. Questi astronauti erano stati scelti per il programma di formazione nel 2017 da un’ampia rosa che comprendeva oltre 18.000 candidati. Grazie alle nuove aggiunte, la Nasa può ora vantare in totale una squadra di 48 astronauti.

I nomi degli 11 astronauti selezionati dalla Nasa

L’amministratore capo della Nasa Jim Bridenstine ha dato il benvenuto ai nuovi astronauti spiegando che “questi individui rappresentano il meglio degli Stati Uniti e si uniscono all’agenzia spaziale in un momento incredibile. Il 2020 segnerà il ritorno di lanci di razzi dal suolo americano con astronauti statunitensi a bordo e sarà un anno di grandi progressi per il programma Artemis e per le nostre missioni verso la Luna e oltre”. Ecco la lista completa degli 11 astronauti della Nasa: Kayla Barron, Zena Cardman, Raja Chari, Matthew Dominick, Bob Hines, Warren Hoburg, Dr. Jonny Kim, Jasmin Moghbeli, Loral O’Hara, Dr. Francisco Rubio e Jessica Watkins. Ad essi si aggiungono le nuove reclute della Canadian Space Agency, Joshua Kutryk e Jennifer Sidey-Gibbons.