Missione Beyond, il robot Honey è pronto ad aiutare gli astronauti

Oltre all’equipaggio umano, sulla Stazione Spaziale Internazionale sono presenti anche dei robot progettati per fornire assistenza agli astronauti durante i loro compiti, soprattutto durante le future missioni sulla Luna e su Marte. Si tratta degli ‘Astrobees’, dei piccoli automi cubici in grado di operare in condizioni di microgravità. Per alcuni mesi l’unico robot attivo sulla stazione orbitale è stato Bumble, ma da poco Luca Parmitano ha ‘svegliato’ anche Honey, il suo ‘gemello’. Dopo aver disimballato e ispezionato il robot, AstroLuca lo ha posizionato sulla docking station, necessaria per la ricarica, permettendogli così di attivarsi per la prima volta nello spazio.

Luca Parmitano attiva il robot Honey (Twitter - @ISS_Research)

Le caratteristiche di Bumble e Honey

Se il colore caratteristico di Bumble è il blu, quello di Honey è indubbiamente il giallo. Oltre a questa piccola differenza estetica, i due robot sono pressoché identici, anche a livello di software. Questa peculiarità permetterà a Honey di trarre vantaggio dal lavoro svolto da Bumble lo scorso aprile, quando l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale e il gruppo di Astrobee del centro di ricerca Ames della Nasa lo avevano usato per mappare l’interno del modulo Kibo del laboratorio orbitale. Grazie a questi esercizi di mappatura, a giugno Bumble ha potuto ‘spiccare’ il suo primo volo. Honey ha ricevuto tutti i dati raccolti dal gemello, ma necessita di ulteriori test prima di poter essere pronto a volare.

Il risveglio di Queen

Oltre a Honey e Bumble, dallo scorso luglio è presente sulla Stazione Spaziale Internazionale anche un terzo Astrobee. Il suo nome è Queen, si distingue dai suoi ‘fratelli’ per il colore verde e sarà l’ultimo robot del gruppo ad essere attivato. La Nasa sottolinea che i piccoli automi svolgeranno un ruolo significativo nel programma Artemis, finalizzato a riportare l’uomo sulla Luna entro il 2024, e in altre missioni nello spazio profondo. Oltre a supportare gli astronauti nella loro attività, custodiranno anche i veicoli spaziali nei periodi in cui l’equipaggio non sarà presente a bordo.