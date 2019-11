Hayabusa 2 ‘saluta’ l'asteroide Ryugu e inizia il viaggio di ritorno

L’Agenzia spaziale giapponese (Jaxa) ha annunciato che, dopo quasi 18 mesi di rendez-vous, la sonda Hayabusa 2 si è lasciata alle spalle l’asteroide Ryugu e ha iniziato il lungo viaggio verso la Terra. Il suo ritorno sul pianeta avverrà entro la fine del 2020 e permetterà agli scienziati di mettere le mani su alcuni frammenti del corpo celeste, raccolti a febbraio e a luglio 2019: la loro analisi potrebbe svelare nuovi indizi sulle origini del Sistema Solare e dell’acqua allo stato liquido sulla Terra. La sonda sgancerà il carico contenente i materiali recuperati, attualmente sigillati in speciali contenitori, quando passerà vicino alla Terra a dicembre 2020.

Il ritorno della sonda Hayabusa 2

Hayabusa 2 si sta allontanando da Ryugu alla velocità di 10 centimetri al secondo, ma potrà accendere i motori per mettersi in traiettoria verso la Terra solo lunedì 18 novembre, quando sarà libera dall’influenza gravitazionale del corpo celeste. Nel frattempo, la sonda continuerà a scattare numerosissime fotografie all’asteroide. Una volta terminata la sua missione, Hayabusa 2 raggiungerà l’orbita di un nuovo corpo celeste.

La raccolta dei frammenti di Ryugu

Negli scorsi mesi, la sonda Hayabusa 2 è atterrata sull’asteroide Ryugu, distante circa 340 milioni di chilometri dalla Terra, in due distinte occasioni. Il primo contatto è avvenuto lo scorso febbraio ed è stato trasmesso in diretta streaming dalla Jaxa. In questa occasione, la sonda ha sparato un mini proiettile per far alzare dalla superficie polvere e detriti da conservare fino al ritorno sulla Terra. Ad aprile 2019, invece, Hayabusa 2 ha provocato un’esplosione sull’asteroide, creando così un cratere in cui sono conservati dei minerali ‘puri’, cioè che non sono mai stati esposti alle radiazioni solari, ai raggi cosmici e agli sbalzi di temperatura. La Jaxa ha definito l’operazione come “il primo esperimento di collisione con un asteroide”. I frammenti di roccia prodotti dalla detonazione sono stati recuperati nel corso del secondo atterraggio, avvenuto l’11 luglio 2019.