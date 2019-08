La notte di San Lorenzo è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Sono tanti gli italiani che il 10 agosto 2019 sono soliti trascorrere diverse ore con lo sguardo all’insù alla ricerca delle stelle cadenti.

Secondo le previsioni degli esperti dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), le lacrime di San Lorenzo saranno visibili dal 9 e il 15 agosto. Tuttavia, il picco di visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi è previsto tra il 12 e il 13 agosto, quando il cielo sarà illuminato dal passaggio di un numero compreso tra le 50 e le 100 stelle cadenti. Il 10 agosto, il momento più propizio per poter scorgere una stella, è la seconda parte della notte, quando la Luna è prossima al tramonto.

Come guardare le stelle cadenti

La visibilità del fenomeno delle Perseidi sarà compressa dalla luce emanata Luna, che sarà piena il 15 agosto. Gli esperti consigliano di andare alla ricerca di stelle cadenti poco prima dell’alba, e di orientare lo sguardo verso la costellazione di Perseo, a Nord-Est.

Per poter sperare nell’avvistamento delle lacrime di San Lorenzo, è opportuno allontanarsi dalle luci delle città, cercando zone poche illuminate in cui la volta celeste sia libera dalla presenza di alti edifici.

Per chi vuole catturare il momento con uno scatto, gli esperti consigliano di munirsi di una Reflex con obiettivo grandangolare, così da avere più chance.

È fondamentale, inoltre, avere un treppiedi su cui appoggiare la macchina fotografica, per riuscire a scattare foto di qualità.

Principali eventi in Italia

In Italia sono tante le iniziative in programma per l’occasione.

A Sant'Angelo del Pesco (Isernia), un paese a 805 metri di altezza dal livello del mare, nella notte di San Lorenzo si terrà il ‘Festival della paesologia’. In programma dalle ore 17:00 in poi un calendario ricco di eventi: dopo il dibattito di apertura e il concerto al tramonto, i visitatori potranno prendere parte alla ‘Cena del pastore’, per poi dedicarsi all’osservazione delle stelle.

La Lipo (Lega italiana protezione uccelli) anche quest’anno ha organizzato varie ‘Notti delle stelle’, in programma dal 9 al 12 agosto, in diverse regioni italiane: presso l’Oasi di Arcola (La Spezia), l'Oasi Bosco del Vignolo (Pavia), la Riserva naturale Ca' Roman (Venezia), la Riserva Torrile e Trecasali (Parma), l’Oasi Lipu Celestina di Campagnola Emilia (Reggio Emilia), la Riserva naturale Santa Luce (Pisa), la Riserva naturale del Chiarone-Oasi Lipu Massaciuccoli (Lucca) e il Centro habitat mediterraneo (Ostia, Roma).