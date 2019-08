Dalle stelle cadenti alla Luna nera: gli eventi astronomici di agosto

Agosto si preannuncia un mese ricco di eventi astronomici affascinanti: gli esperti dell’Unione Astrofili Italiani (Uai) spiegano che Giove e Saturno continueranno a brillare, la Luna avrà ben cinque fasi e come sempre il 10 agosto, durante la notte di San Lorenzo, una pioggia di stelle cadenti illuminerà il cielo estivo. Nei prossimi giorni ci saranno dunque molte valide ragioni per tenere gli occhi puntati verso gli astri. Gli astrofili della Uai spiegano che il 10 agosto le migliori opportunità per ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi si verificheranno durante la seconda parte della notte, quando la Luna sarà bassa all’orizzonte e si preparerà a tramontare.

La Luna nera

Durante agosto si verificherà un fenomeno curioso noto come Black Moon, caratterizzato dal verificarsi di due notti di Luna nuova nel corso dello stesso mese. Le notti in cui il satellite naturale della Terra non brillerà nel cielo saranno l’1 e il 30 agosto: queste date rappresenteranno delle occasioni perfette per l’osservazione degli altri corpi celesti. Durante la notte di Ferragosto, invece, la Luna piena splenderà nel cielo.

Gli altri appuntamenti da non perdere

Nelle prime ore della sera sarà possibile osservare Giove: il pianeta brillerà in direzione Sud, verso la costellazione dell’Ofiuco. Il pianeta sarà protagonista di una congiunzione con la Luna durante la notte del 9 agosto. Il 12 agosto, invece, il satellite naturale della Terra sarà allineato a Saturno. Quest’ultimo potrà essere osservato per tutto il mese nella costellazione del Sagittario: basterà un semplice telescopio per ammirarlo. Oltre ai corpi celesti, anche la Stazione Spaziale Internazionale attraverserà il cielo di agosto. Il passaggio più luminoso è previsto sulla verticale di Roma e di tutta la costa tirrenica dalle ore 22:04 del 2 agosto. Da alcune settimane, l’astronauta catanese Luca Parmitano si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dov'è attualmente in corso la missione Beyond.