Nasa, riparte la campagna ‘Manda il tuo nome su Marte’

In attesa delle prime spedizioni umane su Marte, le persone che lo vorranno potranno raggiungere virtualmente il Pianeta Rosso a bordo di un rover della Nasa che partirà nel 2020, che porterà con sé, scritti su un chip, i nomi di chi parteciperà all’iniziativa. Non si tratta di una novità assoluta per l’agenzia spaziale, che già nel 2018 diede la possibilità di spedire il proprio nome su Marte con la missione InSight. La Nasa prevede persino l’assegnazione di punti, ovvero le "miglia", che permetteranno di guadagnare lo status di "assidui viaggiatori”. In questo modo, l’organizzazione statunitense spera di mantenere alto l’interesse del pubblico nei confronti delle prossime spedizioni marziane, cruciali sia per nuove scoperte che per preparare il terreno in vista dello sbarco dell’uomo.

Dalla Nasa un biglietto virtuale per Marte

Secondo le nuove tempistiche concordate con il governo degli Stati Uniti, la Nasa lavorerà per completare il ritorno sulla Luna entro il 2024 e raggiungere in seguito Marte al massimo nel 2033. Nonostante il Pianeta Rosso sia quindi un traguardo ancora piuttosto lontano, l’agenzia spaziale chiama a raccolta coloro che fremono all’idea di poter raggiungere in anticipo, seppur virtualmente, il suolo marziano, invitandoli a scrivere i propri nomi che, incisi su un chip, faranno parte della missione che partirà nel 2020. Il rover che decollerà nel luglio del prossimo anno “cercherà tracce di vita passata, definirà il clima e la geologia del pianeta e raccoglierà campioni da analizzare al ritorno sulla Terra”, spiega la Nasa, che desidera che anche la gente comune possa “condividere con noi questo viaggio di esplorazione”.

Marte, la Nasa premia gli assidui viaggiatori

La missione del 2020, cruciale per spianare la strada in vista dell’esplorazione futura dell’uomo su Marte, è l’occasione ideale per la Nasa per proseguire la campagna già iniziata nel 2018 con il viaggio della sonda InSight, che portò sul Pianeta Rosso oltre 2 milioni di nomi. L’agenzia spaziale ha inoltre pensato alcuni premi simbolici per chi parteciperà all’iniziativa iscrivendosi sul sito ‘Manda il tuo nome su Marte’: oltre a ottenere la copia del biglietto virtuale con il proprio nominativo, la campagna prevede l’assegnazione di punti per diventare un "assiduo viaggiatore", che daranno il diritto a scaricare, a seconda della soglia raggiunta, delle placche digitali corrispondenti alle missioni, da conservare in attesa del primo vero viaggio umano su Marte.