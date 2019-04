SpaceX, questa notte il primo lancio commerciale di Falcon Heavy

È previsto per le 18.35 locali (00.35 ora italiana), dalla storica piattaforma 39A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, il primo lancio commerciale del razzo Falcon Heavy della SpaceX, che manderà in orbita geostazionaria il satellite per le telecomunicazioni Arabsat-6A, dal peso di 6.000 chilogrammi. La missione, inizialmente programmata per martedì 9 aprile, ha subito un rinvio a causa delle pessime condizioni meteorologiche, come ha spiegato la società di Elon Musk tramite il proprio profilo Twitter.

Il primo razzo riutilizzabile

La caratteristica principale del razzo è quella di essere stato progettato per essere riutilizzabile: i suoi booster laterali, infatti, rientreranno a Terra sulle due piattaforme predisposte, Landing Zone 1 e Landing Zone 2. Come più volte sottolineato dallo stesso Musk, si tratta del "razzo operativo più potente al mondo”, equivalente a tre razzi Falcon 9. Alto 70 metri, è in grado di trasportare oltre 54 tonnellate in orbita bassa, compresa fra 160 e 2mila chilometri dalla Terra, e oltre 22mila chilogrammi nell'orbita geostazionaria, che si trova a quasi 36mila chilometri di quota.

Falcon Heavy è pronto così a fare il suo debutto nel settore commerciale, trasportando il satellite realizzato da Lockheed, che fornirà l’accesso alle telecomunicazioni in un’ampia area compresa tra Europa, Africa e Medio Oriente. Ad oggi, è il razzo che garantisce il miglior rapporto e prezzo di mercato ed è destinato ad aprire una nuova era in questo campo.

Il lancio sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della compagnia.

Un anno fa il lancio con Starman

Il 6 febbraio 2018, sulle note di ‘Life on Mars’ di David Bowie, il razzo Falcon Heavy ha superato con successo il suo volo di prova portando verso Marte una Tesla Roadster, l'auto elettrica nata nell'altra grande azienda di Elon Musk. A bordo del veicolo c'era Starman, un manichino con tanto di tuta spaziale. Secondo le aspettative dell'agenzia spaziale, il prossimo passo sarà utilizzare anche il Falcon Heavy per portare in orbita equipaggi umani, una capacità che al momento possiedono solo Cina e Russia, ma che SpaceX ha già raggiunto con la capsula Crew Dragon.