Continua il ricco programma di spettacoli astronomici nei cieli di gennaio: dopo la Superluna rossa di pochi giorni fa, ecco apparire nel cielo la congiunzione tra Giove e Venere. I due pianeti hanno raggiunto la loro massima vicinanza, pari a solo 2 gradi, nelle prime ore del mattino di martedì 22 gennaio, per poi iniziare progressivamente ad allontanarsi. Per assistere a un altro stretto abbraccio tra i due corpi celesti bisognerà attendere il 30 aprile 2022, quando appariranno alla distanza angolare di 0 gradi e 14 primi.

Nel 2017 vicinanza record

Mauro Messerotti, dell'Osservatorio di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), oltre ad aver immortalato questo evento astronomico, spiega di cosa si tratta: "Si parla di congiunzione quando due oggetti celesti appaiono molto vicini nel cielo per chi li guarda dalla Terra, anche se in realtà sono molto più distanti di quanto sembri, è un aspetto puramente visuale. Quello del 22 gennaio è stato il massimo avvicinamento apparente". Sebbene i due pianeti apparissero molto vicini nel cielo, in passato lo sono stati molto di più: "La loro distanza angolare - osserva l’esperto - è di oltre 2 gradi, mentre nel novembre del 2017 era stata di 0 gradi e 17 primi, e nell'agosto del 2016 di soli 4 primi”.

La congiunzione che guidò i re Magi

Messerotti svela poi una curiosità che lega la stella cometa della Natività alla congiunzione tra Giove e Venere, secondo la quale fu proprio l’estrema vicinanza apparente dei due pianeti a guidare i re Magi sulla via di Betlemme. ”Sono due - prosegue Messerotti - i possibili eventi verificati: in quel periodo, la congiunzione di Venere e Giove, visibile nel cielo di Gerusalemme il 12 agosto del 3 a.C., e l'altra del 17 giugno del 2 a.C. La prima potrebbe essere la prima apparizione che ha spinto i re Magi a cercare un re in Giudea, e l'altra la seconda apparizione della stella, quando raggiunsero Betlemme”.