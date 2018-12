Scoperto un pianeta gonfio come un pallone e ricco di elio

L’astronomia regala sempre delle nuove e grandi sorprese.

È stato individuato HAT-P-11b, un pianeta situato a circa 124 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Cigno.

La scoperta, pubblicata sulla rivista Science, si deve a un team internazionale di astronomi, coordinato dall’Università di Ginevra, che ha scovato il pianeta grazie alle riprese realizzate dall’osservatorio tedesco-spagnolo di Calar Alto, in Andalusia.

Atmosfera particolarmente ricca di elio

HAT-P-11b è simile per dimensioni a Nettuno, ma è molto più caldo dell’ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare. Ciò che ha colpito gli esperti è la lunga coda che attornia il corpo celeste caratterizzato da un’atmosfera particolarmente ricca di elio.

Il pianeta, simile a un enorme palloncino, orbita a distanza ravvicinata attorno alla sua stella madre. Nel suo moto rotatorio HAT-P-11b si sgonfia gradualmente liberando nello spazio circostante una coda di elio, che avvolge il corpo celeste in una nuvola di gas.

“L’elio, il secondo elemento più abbondante dell’universo dopo l’idrogeno, è soffiato via dal pianeta, a una velocità di circa 10.000 chilometri l’ora, dalla radiazione della sua stella madre”, spiega Jessica Spake, autrice dello studio ed esperta dell’Università britannica di Exeter.

La distanza del pianeta dalla sua stella madre è venti volte inferiore rispetto a quella tra la Terra e il Sole.

Stando al parere degli esperti, la scoperta, realizzata anche grazie al contributo degli astronomi dell’Università di Padova, stravolgerà i futuri studi in ambito fornendo agli astronomi preziose informazioni utili per svelare alcuni misteri che ancora attanagliano l’Universo.

“È una scoperta davvero eccitante, che può aiutarci nello studio dell’atmosfera dei pianeti esterni al Sistema solare”, spiega Spake.

Scoperto pianeta ghiacciato a sei anni luce dalla Terra

Tra le più recenti scoperte nel campo dell'astronomia vi è quella di un pianeta distante sei anni luce dalla Terra che orbita attorno alla stella Barnard. Il corpo celeste, denominato ‘Barnard’s Star b’, ha una massa tre volte superiore rispetto a quella del globo terrestre ed è interamente coperto di ghiaccio.

La scoperta si deve a un team internazionale di astronomi composto da studiosi degli Istituti di studi spaziali di Spagna e Catalogna e dell'Università ‘Queen Mary’ di Londra.