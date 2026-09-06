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Scienze

L'astrunauta Sophie Adenot: "Sul bordo dell’ignoto, le mie 3 spacewalks sulla ISS"

Marta Meli

Marta Meli
ESA/NASA

Tre attività extraveicolari in quindici giorni. Un record assoluto per l’astronauta francese Sophie Adenot, che in collegamento dalla Stazione internazionale racconta a Sky Tg24 Insider cosa vuol dire uscire a lavorare nello spazio

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