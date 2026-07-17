SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship: problemi tecnici

Il lancio era previsto nelle scorse ore e sarebbe stato il 13esimo in assoluto. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. "Alcuni motori non si sono accesi, provocando l'interruzione automatica del lancio", ha scritto Elon Musk su X

SpaceX, azienda dell'imprenditore Elon Musk, è stata costretta a cancellare il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto nelle scorse ore e sarebbe stato il 13esimo in assoluto. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.

Il motivo dello stop

Il gigantesco razzo Starship, alto ben 124 metri, era pronto al lancio ma proprio mentre il booster stava per accendersi si è verificato un problema tecnico. "Alcuni motori non si sono accesi, provocando l'interruzione automatica del lancio", ha scritto Musk su X, sottolineando che "per garantire che il volo possa procedere senza intoppi, due motori Raptor verranno rimossi e sostituiti. Il lancio è previsto per l'inizio della prossima settimana". Il razzo avrebbe dovuto partire per il suo nuovo volo di prova da Starbase, in Texas, nel tardo pomeriggio di ieri per un test il cui oviettivo era quello di verificare i numerosi miglioramenti apportati dopo gli inconvenienti emersi nell'ultima missione, legati ad alcuni motori del booster Super Heavy che avevano impedito un rientro controllato, facendo precipitare il razzo nelle acque del Golfo del Messico.

Le modifiche al razzo

SpaceX ha spiegato, poi, di aver "apportato diverse modifiche, sia all'hardware che al software, per correggere i problemi identificati durante il volo precedente". Il prossimo step, adesso, sarà quello di una verifica delle fasi chiave della missione: decollo, ascesa, separazione degli stadi, manovra di rientro del booster e ammaraggio controllato. Lo stadio superiore di Starship è inoltre destinato al rilascio di 20 satelliti Starlink V3.

Il contratto con la Nasa

Il lavoro ed i progressi di SpaceX sono seguiti con particolare attenzione anche perché l'azienda ha un contratto con la Nasa per sviluppare una versione modificata di Starship che fungerà da modulo di atterraggio lunare.