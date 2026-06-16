Jannik Sinner, un asteroide porta il nome del campione azzurro

L’Unione astronomica internazionale ha approvato il nome “(120097) Janniksinner” per un asteroide che orbita tra Marte e Giove. “Da oggi la sua grandezza è scritta anche nelle stelle”, hanno dichiarato Maura Tombelli e Fabrizio Bernardi, tra gli scopritori del corpo celeste e promotori della dedica

Un asteroide porta ufficialmente il nome di Jannik Sinner. La decisione è stata ratificata dal Working Group Small Bodies Nomenclature dell’Unione astronomica internazionale, che ha inserito nel bollettino ufficiale la nuova denominazione del corpo celeste dedicato al campione azzurro. L’asteroide, che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, è stato scoperto il 10 marzo 2003 all’Osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano e si chiama “(120097) Janniksinner”.

La dedica al campione azzurro



Tutto è partito da un suggerimento del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino, accolto da due degli scopritori dell’asteroide: Maura Tombelli, astronoma e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino e Fabrizio Bernardi, astronomo della Space dynamics services, spin-off dell'Università di Pisa e scopritore del celebre asteroide “99942 Apophis”. "Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori”, hanno riferito i due astronomi. “Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle". La citazione ufficiale approvata dall’Unione astronomica internazionale ricorda i principali successi del tennista: "Jannik Sinner (nato nel 2001) è un tennista italiano tra i migliori al mondo. Ha vinto due volte gli Australian Open, Wimbledon e gli US Open, ed è stato per due volte membro della squadra vincitrice della Coppa Davis".