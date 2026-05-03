Spazio, dalla California lanciati con successo 7 satelliti italiani del programma IrideScienze
Il programma spaziale promosso dal governo italiano e coordinato dall'Agenzia Spaziale Europea, ha messo in orbita altri sette satelliti della costellazione Heo, progettati e realizzati da Argotec. Il lancio è avvenuto il 3 maggio dalla base di Vandenberg Space Force Base, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il ministro Urso: "Orgoglio italiano"
Iride - la più importante costellazione italiana per l'Osservazione della Terra e una delle più estese in Europa - continua a crescere e supera una nuova tappa nel suo sviluppo. Il programma spaziale finanziato dal Pnrr, promosso dal governo italiano e coordinato da Agenzia Spaziale Europea con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha messo in orbita altri sette satelliti della costellazione Heo (Hawk for Earth Observation), progettati e realizzati da Argotec. Il lancio è avvenuto oggi, domenica 3 maggio, dalla base di Vandenberg Space Force Base, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Nelle ore successive è stato acquisito con successo il segnale di tutti i satelliti. La costellazione Heo raggiunge così 15 satelliti e supera metà del programma. Considerando anche gli altri sistemi già operativi, Iride arriva a un totale di 31 satelliti in orbita, a poco più di un anno dal primo lancio.
Una "costellazione di costellazioni"
Finanziato con oltre un miliardo di euro, Iride si configura come una "costellazione di costellazioni": un sistema integrato pensato per fornire dati strategici alla Pubblica Amministrazione e al settore industriale. Le applicazioni spaziano dal monitoraggio del dissesto idrogeologico e degli incendi al controllo delle infrastrutture, della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche, con ricadute anche per startup e pmi. I satelliti Heo, del peso di circa 70 kg, sono dotati di sensori multispettrali con una risoluzione di 2,6 metri. Finora hanno già prodotto oltre 1.700 immagini e più di 3.000 Gb di dati, coprendo circa 9 milioni di km quadrati. Una volta completata, la costellazione conterà 25 satelliti e garantirà un monitoraggio quasi in tempo reale dell'intero territorio italiano.
Il ministro Urso: "La crescita della costellazione Iride un orgoglio italiano"
"Il lancio di sette nuovi satelliti Heo della costellazione Iride ci rende orgogliosi. In poco più di un anno siamo arrivati già a 15 satelliti Heo e 31 complessivi", ha affermato in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.. "Grazie al programma dell’osservazione della Terra di Iride, gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana, finanziato con fondi Pnrr e con satelliti costruiti nelle nostre 'Space Factory', monitoreremo meglio frane, incendi, coste, infrastrutture e qualità dell’aria. Dati al servizio dei cittadini in un contesto di utilizzo Spazio-Terra coerente con percorsi pienamente sostenibili". L’Italia, sottolinea il ministro, "si conferma protagonista nello spazio, come dimostra anche il successo della missione del vettore Esa Ariane-64, che utilizza i potenti motori supplementari di Avio, e l’inserimento di un astronauta italiano in una delle prossime missioni lunari con l’affidamento ad aziende italiane della realizzazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie ad una presenza umana prolungata sulla Luna".
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