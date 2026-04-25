Settimana nazionale Astronomia 2026, eventi e iniziative in Italia

Dal planetario alla scuola, passando per osservatori e laboratori: torna anche nel 2026 - dal 27 aprile al 2 maggio - la Settimana nazionale dell’Astronomia, l’iniziativa diffusa che ogni anno porta la scienza del cielo al grande pubblico e soprattutto agli studenti. Un atteso e importante per le scuole, che mira a diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo, avvicinandoli al mondo della ricerca astronomica, per motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche. “Sussurri dal Cosmo: 10 anni di onde gravitazionali” è il tema scelto per la 26esima edizione. L'apertura è prevista per il 27 aprile da Monza (Teatro Binario 7), mentre la chiusura sarà il 2 maggio al Planetario Metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria.

LE INIZIATIVE E I CONCORSI DELLA SETTIMANA DELL'ASTRONOMIA

Progettazione di itinerari didattici sul tema scelto

Come riportato dal sito ufficiale dell'iniziativa, i progetti didattici elaborati all’interno della Settimana, corredati da obiettivi, finalità, modalità di realizzazione, devono essere inviati alla Società Astronomica Italiana. A discrezione degli organizzatori, i migliori progetti saranno pubblicati sul “Giornale di Astronomia”, edito dalla Società Astronomica Italiana.

Finale Nazionale dei Campionati Italiani di Astronomia

I Campionati Italiani di Astronomia offrono agli studenti delle scuole italiane un’occasione di incontro e di confronto fra le diverse realtà scolastiche, fra scuola e mondo della ricerca scientifica e, soprattutto, grazie alla trasversalità intrinseca che l’Astronomia possiede, consentono un insegnamento integrato delle discipline scientifiche. I Campionati italiani si svolgono in tre fasi distinte. La Finale Nazionale si svolgerà a Monza dal 27 al 29 aprile 2026.

Concorso “Accendiamo le Stelle” - Monitoraggio dell’inquinamento luminoso.

Il Concorso, destinato alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, vuole stimolare le istituzioni scolastiche ad affrontare il tema della protezione del cielo stellato e della lotta agli sprechi nell’illuminazione pubblica, secondo le modalità che ritengono più consone alle differenti situazioni locali. Le modalità di partecipazione al Concorso sono specificate nel Bando)

Concorso Nazionale “Giovanni Virginio Schiaparelli” - XVI Edizione

Il Concorso è dedicato alla figura di Giovanni Virginio Schiaparelli, astronomo e storico della scienza, noto in particolare per i suoi studi sul pianeta Marte, per i quali oggi è considerato il padre della geografia marziana. Le modalità di partecipazione al Concorso sono riportate nel relativo Bando e nella pagina del Premio Schiaparelli sul sito della SAIt.

“Premio Cosmos degli Studenti"

Il Premio nasce con l'obiettivo da un lato di rendere gli studenti e le studentesse protagonisti di un'importante iniziativa scientifica, e dall'altro di offrire loro la possibilità, attraverso la lettura di opere di divulgazione scientifica, di sviluppare capacità critiche. Il “Premio Cosmos degli Studenti" viene assegnato ogni anno, attraverso il sistema delle “Giurie Scolastiche" attivate presso gli Istituti secondari di secondo grado sul territorio nazionale e presso gli Istituti secondari di secondo grado delle Scuole italiane all’Estero. Le modalità di partecipazione sono riportate nel relativo Bando.