Cento anni fa partiva da Roma Norge, il dirigibile di Umberto Nobile

Per onorare questa ricorrenza, l’Aeronautica Militare organizza il prossimo 14 aprile, presso l’Auditorium Visconti di Palazzo Aeronautica, il convegno “Il volo del Norge 1926: Nobile al Polo Nord”, evento che mira a delineare il ruolo storico dell’Aeronautica Militare e della Difesa nelle spedizioni polari e nelle attività di ricerca scientifica in area artica e antartica ascolta articolo

A un secolo di distanza da una delle imprese più audaci della storia del volo, l’Aeronautica Militare celebra il centenario della spedizione del dirigibile Norge. Era il 10 aprile 1926 quando l’aeronave N-1, con a bordo l’ingegnere Umberto Nobile a capo di un equipaggio internazionale, tra cui gli esploratori Roald Amundsen e Lincoln Ellsworth, partì dalla base di Ciampino (Roma) per raggiungere - dopo un viaggio di 13.000 km attraverso l’Europa e il Mar Glaciale Artico - le Isole Svalbard e da lì compiere il primo sorvolo del Polo Nord

Dirigibile Norge

Il volo del Norge 1926: Nobile al Polo Nord Per onorare questa ricorrenza, l’Aeronautica Militare organizza il prossimo 14 aprile, presso l’Auditorium Visconti di Palazzo Aeronautica, il convegno “Il volo del Norge 1926: Nobile al Polo Nord”, evento che mira a delineare il ruolo storico dell’Aeronautica Militare e della Difesa nelle spedizioni polari e nelle attività di ricerca scientifica in area artica e antartica, evidenziandone il contributo tecnologico e istituzionale, alla presenza di personalità del mondo militare, politico e scientifico. I lavori saranno articolati su quattro panel tematici che vedranno il contributo di illustri accademici, giornalisti ed esperti internazionali. Potrebbe interessarti Giornata mondiale dell'orso polare: quanti ne restano e come salvarli

Far conoscere la storia e le esplorazioni polari L’evento rientra nell’ambito di una due giorni di iniziative a carattere scientifico, culturale e divulgativo realizzate in collaborazione tra l’Aeronautica Militare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Gruppo Prada nell’ambito del progetto Sea beyond, condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco per promuovere l’educazione all’oceano su scala globale. L’obiettivo comune è quello di valorizzare l’eredità del Generale Nobile e far conoscere la storia e le esplorazioni polari di cui il nostro Paese è stato protagonista in questi cento anni, intrecciando memoria e presente grazie al dialogo tra documentazione storica, testimonianze e narrazioni contemporanee.

Dirigibile Norge

Preservare l’ecosistema L’occasione rappresenta, inoltre, un momento significativo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della preservazione degli ecosistemi fragili. Si parte lunedì 13 aprile con la giornata di studi “Umberto Nobile: memorie di aria e fuoco”, presso la sede centrale Cnr. Sala Convegni, Piazzale A. Moro 7 – Roma, un convegno scientifico organizzato da Cnr in collaborazione con l’Aeronautica Militare nell’ambito del quale sarà presentata la piattaforma documentale digitale integrata dedicata agli archivi di Umberto Nobile (custoditi dall’AM e dal Comune di Lauro). Un progetto di digitalizzazione e ricerca che svela documenti inediti, ricostruendo il legame indissolubile tra scienza, esplorazione e divulgazione. Potrebbe interessarti Nascere e crescere al Polo Nord. Il racconto della vita fra i ghiacci