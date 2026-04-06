Triceratopo di 66 milioni di anni venduto all’asta per 5,55 milioni

L'esemplare, ospitato per 30 anni in un museo del Wyoming, è stato il primo fossile di dinosauro venduto da Joopiter, portale di aste online fondato da Pharrell Williams
Lo scheletro di un triceratopo di 66 milioni di anni è stato venduto all'asta online sulla piattaforma Joopiter per il prezzo di 5,55 milioni di dollari. Trey, questo il nome dato all'esemplare, è stato scavato nel 1993 vicino a Lusk, in Wyoming, dal paleontologo Allen Graffham e dal suo collaboratore Lee Campbell, in un'area, la Lance Formation, famosa per ospitare ossa di dinosauri come Tyrannosaurus Rex, Edmontosaurus e, ovviamente, Triceratops. Il suo prezzo, secondo quanto affermato da Joopiter, è il più alto mai battuto in un'asta online per dei fossili di dinosauro.
Trent'anni in un museo
Dopo l'estrazione, Trey era entrato in una collezione privata, era stato restaurato e montato e dal 1995 al 2026 era rimasto in esposizione al Wyoming Dinosaur Center. Ora, dopo 30 anni in un museo, è diventato l’unico scheletro di dinosauro trovato da Graffham finito sul mercato negli ultimi vent’anni. Lo scheletro di Trey ha un enorme valore per la ricerca, come ha spiegato Andre Lujan, paleontologo e CEO della società commerciale di paleontologia PaleoTex in un'email ad Artnet: "Trey è uno di quei fossili che ci aiutano a comprendere meglio questo gruppo estinto di dinosauri cornuti - ha scritto Lujan -. Ciò che rende Trey unico è il suo valore culturale: è parte integrante della storia della paleontologia commerciale negli Stati Uniti e un simbolo del contributo dei cittadini-scienziati alla conoscenza scientifica".
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Un mercato controverso
Per Joopiter, società fondata dal musicista, produttore e direttore creativo di Louis Vuitton Pharrell Williams, si tratta del primo fossile di dinosauro messo all'asta e dell'ingresso in un mercato che negli ultimi anni sembra sempre più florido e solleva non poche perplessità e dubbi in chi ritiene che reperti di questo tipo non dovrebbero essere proprietà di privati, sebbene in alcuni casi gli stessi acquirenti abbiano poi concesso in prestito o donato gli scheletri acquistati a diversi musei. Nel 2025, Sotheby’s ha venduto uno scheletro di Ceratosaurus per 30,5 milioni di dollari e uno di un giovane Triceratopo per 5,4 milioni.