Triceratopo di 66 milioni di anni venduto all’asta per 5,55 milioni

Lo scheletro di un triceratopo di 66 milioni di anni è stato venduto all'asta online sulla piattaforma Joopiter per il prezzo di 5,55 milioni di dollari. Trey, questo il nome dato all'esemplare, è stato scavato nel 1993 vicino a Lusk, in Wyoming, dal paleontologo Allen Graffham e dal suo collaboratore Lee Campbell, in un'area, la Lance Formation, famosa per ospitare ossa di dinosauri come Tyrannosaurus Rex, Edmontosaurus e, ovviamente, Triceratops. Il suo prezzo, secondo quanto affermato da Joopiter, è il più alto mai battuto in un'asta online per dei fossili di dinosauro.

Trent'anni in un museo

Dopo l'estrazione, Trey era entrato in una collezione privata, era stato restaurato e montato e dal 1995 al 2026 era rimasto in esposizione al Wyoming Dinosaur Center. Ora, dopo 30 anni in un museo, è diventato l’unico scheletro di dinosauro trovato da Graffham finito sul mercato negli ultimi vent’anni. Lo scheletro di Trey ha un enorme valore per la ricerca, come ha spiegato Andre Lujan, paleontologo e CEO della società commerciale di paleontologia PaleoTex in un'email ad Artnet: "Trey è uno di quei fossili che ci aiutano a comprendere meglio questo gruppo estinto di dinosauri cornuti - ha scritto Lujan -. Ciò che rende Trey unico è il suo valore culturale: è parte integrante della storia della paleontologia commerciale negli Stati Uniti e un simbolo del contributo dei cittadini-scienziati alla conoscenza scientifica".