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Brasile, scoperti i resti di una nuova specie di dinosauro

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Ricercatori brasiliani hanno identificato una nuova specie di dinosauro erbivoro gigante, il Dasosaurus tocantinensis, tra i più grandi mai trovati in Brasile. I fossili, emersi nel 2021 a Davinópolis, includono un femore di 1,5 metri. L'animale era lungo circa 20 metri ed è il parente più prossimo di un sauropode.

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