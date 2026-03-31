Spazio, un astronauta italiano sulla Luna: firmato accordo con la Nasa

Parteciperà alle future missioni del progetto “Artemis”. Questo è uno dei punti previsti nel nuovo accordo firmato da Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del made in Italy con delega allo spazio, e l’ad della Nasa Jared Isaacman. La futura "casa" degli astronauti sulla Luna sarà realizzata con tecnologie e da imprese italiane che saranno chiamate a sviluppare i moduli abitativi che garantiranno una presenza sicura e prolungata sulla superficie lunare

L'Italia rafforza il proprio ruolo nella nuova corsa alla Luna. Martedì 31 marzo il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e l'amministratore delegato della Nasa Jared Isaacman hanno, infatti, firmato un accordo per rafforzare la cooperazione spaziale tra Italia e Stati Uniti. "Moduli abitativi lunari, sistemi di comunicazione e attività scientifiche con l'obiettivo di favorire e supportare una presenza umana stabile e duratura sulla Luna: questo è quanto prevede parte dell'accordo" ha commentato il ministro Urso. La collaborazione prevede, infine, che tra gli astronauti del programma “Artemis” ci sia anche uno italiano.