Spazio, un astronauta italiano sulla Luna: firmato accordo con la Nasa

Spazio, un astronauta italiano camminerà sulla Luna: firmato accordo con la NasaScienze
Parteciperà alle future missioni del progetto “Artemis”. Questo è uno dei punti previsti nel nuovo accordo firmato da Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del made in Italy con delega allo spazio, e l’ad della Nasa Jared Isaacman. La futura "casa" degli astronauti sulla Luna sarà realizzata con tecnologie e da imprese italiane che saranno chiamate a sviluppare i moduli abitativi che garantiranno una presenza sicura e prolungata sulla superficie lunare
L'Italia rafforza il proprio ruolo nella nuova corsa alla Luna. Martedì 31 marzo il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e l'amministratore delegato della Nasa Jared Isaacman hanno, infatti, firmato un accordo per rafforzare la cooperazione spaziale tra Italia e Stati Uniti. "Moduli abitativi lunari, sistemi di comunicazione e attività scientifiche con l'obiettivo di favorire e supportare una presenza umana stabile e duratura sulla Luna: questo è quanto prevede parte dell'accordo" ha commentato il ministro Urso. La collaborazione prevede, infine, che tra gli astronauti del programma “Artemis” ci sia anche uno italiano.
Urso: "La futura "casa" degli astronauti sulla Luna sarà made in Italy"
Su X il presidente dell'Agenzia Spaziale Italia, Teodoro Valente ha commentato: "Una lunga cooperazione spaziale, oggi ancor più profonda tra Nasa e Asi porterà a realizzare un campo base sulla Luna e un astronauta italiano a camminare sulla superficie lunare". Grazie all'accordo, infatti, il modulo abitativo italiano per la Luna Mph diventa parte integrante del programma Artemis. “Le imprese dei nostri distretti aerospaziali, a partire da quello di Torino, hanno tutte le capacità per poter contribuire al successo di queste missioni di lungo periodo” ha sottolineato il ministro Urso.
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