L'agenzia spaziale americana ha annunciato i nuovi programmi durante l'evento Ignition. Tra questi anche il lancio entro il 2028 del primo veicolo spaziale interplanetario a propulsione nucleare verso Marte ascolta articolo

La Nasa cambia i programmi. L'agenzia spaziale americana ha annunciato di voler sospendere il progetto per la realizzazione della stazione spaziale Gateway nell'orbita lunare per impegnarsi nella costruzione di una base lunare e su un piano di "una presenza umana duratura sulla Luna". La comunicazione è arrivata nell'ambito di 'Ignition', evento organizzato dall'agenzia spaziale statunitense per presentare le nuove iniziative volte a "realizzare la Politica Spaziale Nazionale del presidente Donald J. Trump e promuovere la leadership americana nello spazio".

Approccio per la cotruzione di una base lunare "L'agenzia intende sospendere il Gateway nella sua forma attuale e concentrarsi sulle infrastrutture che consentano operazioni di superficie sostenute - scrive la Nasa in una nota -. Nonostante le difficoltà riscontrate con alcune apparecchiature esistenti, l'agenzia riutilizzerà le attrezzature idonee e sfrutterà gli impegni dei partner internazionali per supportare questi obiettivi". Tra le novità più importanti l'annuncio di un approccio graduale alla costruzione di una base lunare. I piani prevedono una prima fase volta a "costruire, testare, imparare", nella quale aumenterà la frequenza delle attività lunari, con l'invio di rover, strumenti e dimostratori tecnologici. Sono previsti fino a 30 atterraggi robotici a partire dal 2027 per velocizzare la consegna di scienza e tecnologia sulla superficie lunare. La seconda fase verterà sulla creazione delle prime infrastrutture semi-abitabili e su una logistica regolare. La terza vedrà la Nasa fornire le infrastrutture più pesanti necessarie per una presenza umana continua sulla Luna, inclusi "gli Habitat Multiuso dell'Agenzia Spaziale Italiana". Potrebbe interessarti Artemis II: nuovo Countdown, tra rischi e speranze

Su Marte con il primo veicolo spaziale interplanetario a propulsione nucleare Dopo la Luna sarà il turno di Marte, con il lancio entro il 2028 del primo veicolo spaziale interplanetario a propulsione nucleare. Lo Space Reactor-1 Freedom, questo il suo nome, porterà sul pianeta dei droni elicottero simili a Ingenuity per continuarne l'esplorazione. Lo Space Reactor-1 Freedom dimostrerà "la propulsione elettrica nucleare avanzata nello spazio profondo", dice la Nasa. "La propulsione elettrica nucleare offre una straordinaria capacità di trasporto di massa efficiente nello spazio profondo e consente missioni ad alta potenza oltre Giove, dove i pannelli solari non sono efficaci. Quando SR-1 Freedom raggiungerà Marte, rilascerà il carico utile Skyfall, composto da elicotteri simili a Ingenuity, per continuare l'esplorazione del Pianeta Rosso. La SR-1 Freedom creerà un patrimonio di hardware nucleare per il volo, stabilirà precedenti normativi e di lancio e attiverà la base industriale per i futuri sistemi di energia a fissione per la propulsione, le missioni di superficie e le missioni di lunga durata. La Nasa e il suo partner, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, sbloccheranno le capacità necessarie per l'esplorazione prolungata oltre la Luna e per i futuri viaggi su Marte e nel sistema solare esterno".