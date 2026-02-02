Il calendario lunare di febbraio 2026

Dopo la Luna Piena della Neve, che ha inaugurato il mese di febbraio con un suggestivo plenilunio la notte del 1° febbraio, il calendario lunare proseguirà il 9 febbraio con l'ultimo quarto e il 17 febbraio con la Luna nuova. Ecco tutte le date da ricordare

Il calendario lunare del mese di febbraio si è aperto con un evento celeste suggestivo: la Luna Piena della Neve. Il celebre plenilunio del mese, che ha regalato uno spettacolo unico nella notte del 1° febbraio, rappresenta solo il primo di una serie di fasi lunari che scandiranno il cielo notturno nelle prossime settimane. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le date del calendario lunare da ricordare.

La Luna Piena della Neve

La prima fase lunare importante del mese ha già illuminato i cieli nella notte del 1° febbraio: la Luna piena della neve. Conosciuta anche come “Snow Moon” nelle tradizioni anglosassoni, deve il suo nome ai rigori invernali nell’emisfero settentrionale del pianeta.

L'ultimo quarto di Luna

Dopo la Luna piena, la luce lunare inizia gradualmente a diminuire. Il 9 febbraio alle 12:43 UTC il nostro satellite raggiungerà l’Ultimo quarto, una fase in cui il disco lunare appare illuminato per metà. In questa fase, visibile al mattino, il nostro satellite sorgerà intorno a mezzanotte e tramonterà nel primo pomeriggio.

La Luna nuova e possibile eclissi solare

Il calendario lunare proseguirà con la Luna nuova il 17 febbraio alle 12:01 (UTC). Si tratta del momento in cui il nostro satellite si trova tra la Terra e il Sole risultando quindi non visibile nel cielo notturno. Si tratta di una fase importante poiché segna l’inizio di un nuovo ciclo lunare. In parallelo, si verificherà anche un evento celeste molto suggestivo: l’allineamento Terra–Luna–Sole che determinerà un’eclissi solare anulare. Parzialmente visibile da alcune aree dell’Antartide e dell’Oceano meridionale, in Europa e in Italia l’eclissi non sarà visibile direttamente.

Il primo quarto di Luna

Il ciclo lunare procederà poi con un nuovo evento il 24 febbraio alle 12:27 UTC, quando si registrerà il Primo quarto. La Luna sarà infatti nuovamente illuminata per metà. In questa fase, visibile nella prima serata, il nostro satellite apparirà come una mezzaluna crescente nel cielo.

Le fasi lunari di febbraio

Ecco il riepilogo delle date e delle ore (in UTC) delle fasi principali:

1 febbraio – Luna piena

9 febbraio – Ultimo quarto

17 febbraio – Luna nuova

24 febbraio – Primo quarto