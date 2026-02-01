Luna Piena della Neve, cos'è e quando vederla

Si tratta del plenilunio di febbraio, che quest'anno regalerà uno spettacolo indimenticabile a chi volgerà gli occhi al cielo. Il momento esatto in cui il nostor satellite sarà ben visibile è previsto per le 23:09 ora italiana di domenica 1° febbraio

Tra gli spettacoli celesti più suggestivi dell’inverno c'è sicuramente la Luna Piena della Neve . Si tratta del plenilunio di febbraio, che quest'anno regalerà uno spettacolo inidmenticabile a chi volgerà gli occhi al cielo. Il nostro satellite raggiungerà la fase di plenilunio tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio : il momento esatto in cui guardare il cielo è previsto per le 23:09 ora italiana di domenica 1° febbraio.

Che cos'è la Luna Piena della Neve

La Luna Piena della Neve indica il plenilunio che si verifica nel mese di febbraio, il periodo invernale caratterizzato, nelle regioni dell’emisfero nord, da temperature rigide e frequenti nevicate. Il nome deriva da antiche tradizioni culturali e naturali. Alcuni popoli, come le tribù native del Nord America, erano soliti associare i cicli lunari alle condizioni stagionali. E per questo, la Luna Piena della Neve deve la sua denominazione alle abbondanti nevicate tipiche di questo periodo dell’anno.

Quando vederla

Il momento esatto in cui è possibile ammirare il plenilunio di febbraio è previsto alle 23:09 ora italiana di domenica 1° febbraio. Anche se l’istante preciso di pienezza è nell’arco della notte, il nostro satellite apparirà molto luminoso già al tramonto, regalando uno spettacolo unico e suggestivo. A seconda delle condizioni meteo locali sarà possibile osservare il nostro satellite con grande facilità ad occhio nudo, anche in città.