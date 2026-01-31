Il bacio tra la Luna e Giove immortalato nel cielo della Puglia. FOTO

Il fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha scattato l’attimo dalle colline di Monopoli. I due corpi celesti, visti dalla Terra, sembrano quasi toccarsi anche se nello spazio sono separati da milioni di chilometri

Bacio tra la Luna e Giove per salutare il mese di gennaio. Nella notte di venerdì 30 gennaio il re dei pianeti ed il nostro satellite hanno regalato un momento emozionante con un autentico bacio astronomico. L’effetto ottico del “bacio” nasce dal fatto che, visti dalla Terra, i due corpi celesti sembrano avvicinarsi fino quasi a toccarsi, anche se in realtà sono separati da milioni di chilometri. Il fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha deciso di immortalare questo momento dalle colline di Monopoli: complice anche un cielo sereno che gli ha permesso di realizzare uno scatto perfetto.