Le Mille e Una Scienza a Bolzano: date, programma ed eventi

Scienze

Bolzano è pronta a trasformarsi per una settimana in un grande laboratorio di curiosità e immaginazione con la quinta edizione del Festival “Le Mille e una Scienza”, il primo in Italia interamente pensato per ragazze e ragazzi, studenti e famiglie

Tutto pronto a Bolzano per il Festival Le Mille e una Scienza, dal 14 al 16 novembre 2025 a Castel Mareccio. La rassegna, che si tiene in provincia di Bolzano, nasce nel 2021 dall’incontro tra l’associazione Arciragazzi Bolzano APS e l’associazione di divulgazione scientifica Accatagliato di Padova, grazie al contributo dell’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Bolzano con l’obiettivo di promuovere la divulgazione scientifica sul territorio, il Festival è un’occasione di incontro tra enti di ricerca e cittadinanza. Dedicato in particolare a bambini, bambine, ragazzi e ragazze, Le Mille e una Scienza vuole contribuire allo sviluppo delle competenze STEAM e del pensiero critico, alla scoperta del metodo scientifico e di come questo sia parte della quotidianità. Il tema di quest’anno, “Dall’immensamente piccolo, all’immensamente grande”, guiderà un percorso affascinante alla scoperta delle dimensioni estreme della realtà — dai segreti della materia e della vita alle frontiere del cosmo. Il cuore del Festival sarà come sempre a Castel Mareccio, da venerdì 14 a domenica 16 novembre, con laboratori, stand, incontri, spettacoli scientifici e conferenze per tutte le età.

Venerdì 14 novembre

Mattina – Science Live @ unibz Libera Università di Bolzano

  • 9:00–13:00 – Giornata delle Scienze: esperimenti, progetti e presentazioni scientifiche a cura delle scuole altoatesine. 10:00 – “Problema Globale!” – spettacolo scientifico teatrale di Federico Benuzzi sull’emergenza climatica (Aula Magna, riservato a scuole medie e superiori). 

  • 17:00–21:00 – Science Live. Get Curious!: il campus di Bolzano si trasforma in un “giardino della conoscenza” con 28 stand, esperimenti dal vivo e dimostrazioni interattive delle cinque Facoltà e dei Centri di competenza di unibz. 

    Sera – Inaugurazione al Castel Mareccio.

  • 19:30 – “Joe il Fotone” – spettacolo musicale e scientifico di Sandro Bardelli and the CarlOne Experience (INAF).

Sabato 15 novembre

Castel Mareccio – Villaggio della Scienza

  • Durante tutta la giornata, dalle 10.00 alle 17.00: laboratori interattivi, stand e installazioni a cura di scuole, associazioni, enti di ricerca e divulgatori dell’Alto Adige (come da elenco allegato) attività per tutte le età con gli studenti di Science in Depth e altri progetti STEAM.

    Eventi principali:

  •  16:30 – Premiazione del concorso “Eureka!” – dedicato alle scuole e all’inventiva dei giovani. 

  • 19:30 – “A testa in su!” – spettacolo di Alessio Perniola (Multiversi APS), un viaggio divertente tra i fenomeni atmosferici.
     

Domenica 16 novembre

Castel Mareccio – Villaggio della Scienza.

  • Durante tutta la giornata, dalle 10.00 alle 17.00: laboratori interattivi, stand e installazioni a cura di scuole, associazioni, enti di ricerca e divulgatori dell’Alto Adige (come da elenco allegato) attività per tutte le età con gli studenti di Science in Depth e altri progetti STEAM. 

    Eventi principali: 

  • 10:30 – “Che spettacolo la scienza!” – animazioni e performance a cura di Leo Scienza. 

  • 17:00 – “Tacchini e raggi di luce: Storie di incroci fra scienza e filosofia” – spettacolo di Gaia Contu, gran finale del festival. Info generali.

    Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito su prenotazione. 

