Le Mille e Una Scienza a Bolzano: date, programma ed eventi

Bolzano è pronta a trasformarsi per una settimana in un grande laboratorio di curiosità e immaginazione con la quinta edizione del Festival “Le Mille e una Scienza”, il primo in Italia interamente pensato per ragazze e ragazzi, studenti e famiglie

Tutto pronto a Bolzano per il Festival Le Mille e una Scienza, dal 14 al 16 novembre 2025 a Castel Mareccio. La rassegna, che si tiene in provincia di Bolzano, nasce nel 2021 dall’incontro tra l’associazione Arciragazzi Bolzano APS e l’associazione di divulgazione scientifica Accatagliato di Padova, grazie al contributo dell’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Bolzano con l’obiettivo di promuovere la divulgazione scientifica sul territorio, il Festival è un’occasione di incontro tra enti di ricerca e cittadinanza. Dedicato in particolare a bambini, bambine, ragazzi e ragazze, Le Mille e una Scienza vuole contribuire allo sviluppo delle competenze STEAM e del pensiero critico, alla scoperta del metodo scientifico e di come questo sia parte della quotidianità. Il tema di quest’anno, “Dall’immensamente piccolo, all’immensamente grande”, guiderà un percorso affascinante alla scoperta delle dimensioni estreme della realtà — dai segreti della materia e della vita alle frontiere del cosmo. Il cuore del Festival sarà come sempre a Castel Mareccio, da venerdì 14 a domenica 16 novembre, con laboratori, stand, incontri, spettacoli scientifici e conferenze per tutte le età.