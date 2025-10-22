Cometa interstellare 3I/Atlas, perielio previsto il 29 ottobre

La cometa interstellare 3I/ATLAS raggiungerà a fine mese il suo punto di massima vicinanza al Sole (perielio), quando passerà a circa 203 milioni di chilometri dal Sole, appena all'interno dell'orbita di Marte. Sebbene la cometa non sarà visibile dalla Terra in quel giorno a causa della luce solare accecante, sarà possibile osservarla nuovamente da fine dicembre 2025

La cometa interstellare 3I/ATLAS è il terzo oggetto interstellare conosciuto e raggiungerà il suo punto di massima vicinanza al Sole (che si chiama perielio) il 29 ottobre 2025 quando passerà a circa 203 milioni di chilometri dal Sole, appena all'interno dell'orbita di Marte. Gira nel nostro sistema solare ad una velocità di 68 km/s. 3I/ATLAS sarà infatti visibile fino a maggio 2026, quando raggiungerà una luminosità di 21 mag., mentre la sua massima luminosità si avrà ad ottobre quando brillerà nei cieli con 10.2 mag., purtroppo in questo periodo non sarà visibile dalle nostre latitudini.

Il percorso

Mentre 3I/ATLAS si avvicina al perielio, passerà vicino a Marte e quindi a 15 milioni di km dalla Terra il 19 dicembre 2025, e poi passerà a circa 21 milioni di km da Giove intorno al 16 marzo 2026.