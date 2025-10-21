Festival della Scienza di Genova 2025: date e appuntamenti

Tra i temi affrontati nell'ultima edizione spiccano le tecnologie quantistiche, le neuroscienze, l’intelligenza artificiale e la robotica, la sostenibilità ambientale e l’energia, la salute, la cura e il rapporto tra scienza, arte e società. Il Festival si terrà dal 23 ottobre al 2 novembre ascolta articolo

La 23esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica, si terrà da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre 2025. Il titolo scelto per l’ultima edizione è “Intrecci”. Con oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro, l’obiettivo del format è quello di raccontare la scienza in modo affidabile, innovativo e coinvolgente. Sono oltre 25mila gli studenti che, da 12 regioni d’Italia, hanno già acquistato i biglietti e oltre 80mila le prenotazioni agli eventi.

I temi e alcuni dei protagonisti di "Intrecci" Molti sono i protagonisti di rilievo nazionale e internazionale nei successivi 10 giorni di manifestazione. Tra questi spiccano Katalin Karikó, biochimica premio Nobel per la Medicina 2023 per le ricerche che hanno reso possibile lo sviluppo dei vaccini contro il Covid19, e Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica 2019 per la scoperta del primo pianeta extrasolare. Nella lectio magistralis, La mia vita da biologa (lunedì 27 ottobre, ore 18), Katalin Karikó racconta al Festival la propria vita avventurosa e la ricerca sull’Rna messaggero, alla base della creazione dei vaccini per il Covid-19. Tra i temi discussi durante l'evento: astrofisica, scienze e tecnologie quantistiche, intelligenza artificiale, neuroscienze, sostenibilità ambientale e cambiamento climatico, alimentazione e saute, scienza e umanistica

Le mostre di "Intrecci" Le mostre del Festival della Scienza 2025 approfondiscono temi scientifici con una prospettiva creativa, usando nuove tecniche educative e stimolando la curiosità. Tra queste, si segnalano a Palazzo Ducale "Specchi" di Stelle dell’Inaf, che celebra con una serie di fotografie i 20 anni del Large Binocular Telescope; "Grande come un Virus", in cui il Cnr fa “toccare con mano” un virus; "Infiniti intrecci" dell’Università di Genova, che fa compiere un viaggio tra arte, matematica, scoperte scientifiche e filosofia e "Terra – il pianeta in 5 sensi", un’esperienza multisensoriale a cura dell’Ingv che esplora i fenomeni geofisici del globo terrestre. Inoltre, nella vicina piazza De Ferrari l’Iit allestisce la mostra fotografica "Tecnologie per la sostenibilità"; a Palazzo della Borsa ha sede "Il cosmo in un salto", viaggio tra atomi, quanti e tecnologie a cura dell’Infn; al Galata Museo del Mare, il Centro Ricerche Enrico Fermi in Viaggio al centro dell'atomo conduce alla scoperta degli esperimenti pioneristici di Enrico Fermi e del gruppo di via Panisperna, analizzando gli strumenti originali e i documenti dell’epoca; alla Biblioteca Universitaria di Genova si trova "Semplice e Complesso" del Cnr, che esplora quelle situazioni in cui il tutto è qualcosa di diverso dalla somma delle parti che lo compongono.

Eventi speciali e laboratori Imparare divertendosi o divertirsi imparando? Come da tradizione, particolarmente ricca è l’offerta di eventi speciali e laboratori: eventi esperienziali e interattivi, suddivisi per fasce d’età e basati sul coinvolgimento e sulla partecipazione attiva del pubblico. L’astrofisica è al centro di diverse attività, tra cui due curate dall’Inaf: Bang! "Chi è stato?" a Palazzo Ducale, in cui si gioca con le immagini dei telescopi per risolvere un giallo cosmico, e "Dai nostri occhi all’universo", in cui si esplorano i segreti della luce al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana. Per quanto riguarda energia, tecnologia e industria, a Palazzo Ducale si utilizzano modelli matematici per scoprire le proprietà del vento in "Un soffio di innovazione e sostenibilità" del Politecnico di Milano mentre, a tema chimica, l’Università di Genova approfondisce le caratteristiche del carbonio in Piazza delle Feste con Chimica in 3C e, a Palazzo Bianco, fa avvicinare all'uso dei materiali luminescenti in ambito artistico in FluoArt. Inoltre, in Piazza delle Feste torna Chemistry Show!, evento speciale in cui chimica e cucina si intrecciano in uno scoppiettante show dei chimici Mirela Dragomir, Matic Lozinsek e Kristian Radan. Passando alla fisica, l’Inrim propone l’escape room "La misura di tutte le cose alla Scuola di Robotica", mentre il Cnr porta al Chiostro di Santa Maria di Castello "I segreti dei quanti", un’avventura crittografica con protocolli di distribuzione e chiavi quantistiche. Anche la matematica è una disciplina al centro di molte attività, tra cui due dell’Università di Genova: "Trame di coding", per avvicinarsi alla programmazione all’Esplace Genova, e "Creuza de Matematica" al Museo di Sant’Agostino, per esplorare il capoluogo ligure sotto la lente della matematica. Per la medicina, a Palazzo Ducale è possibile vestire i panni di chi fa ricerca in ambito genetico in "Alla ricerca del gene perduto dell’Iit", mentre al Galata museo del Mare, in Prevention Park, con giochi e quiz della Fondazione Airc si fa chiarezza sui rischi di alimentazione, fumo e alcol. Tra i laboratori sulle neuroscienze, la Città dei Bambini e dei Ragazzi ospita "Avventure multisensoriali". Invece, a Palazzo del Principe, il "Cicap cura Ma" di che segno sono?, laboratorio che analizza l’oroscopo per portare l’attenzione sulla distinzione tra scienza e pseudoscienza. Sul tema della robotica, alla Biblioteca De Amicis trova spazio "Ciao, sono SONRIE e vengo da lontano" dell’Università di Genova. E tanto altro ancora.

Le novità di questa edizione: progetti e luoghi nuovi Tra le novità del Festival della Scienza 2025 c’è l’inclusione all’interno del programma di due grandi iniziative di ricerca scientifica finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che gravitano intorno a Genova, Raise e Mnesys, e del ciclo Incontriamo la ricerca, una rassegna di incontri dedicati a progetti di ricerca finanziati. Per il terzo anno consecutivo, il Festival della Scienza ospita l’ecosistema dell’innovazione Raise, che unisce ricerca, formazione e innovazione nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale. Negli spazi del Genova Blue District si possono vedere e provare molti risultati di questo progetto. Si presenta invece per la prima volta al pubblico del Festival Mnesys, un partenariato esteso ideato dall’Università di Genova su neuroscienze e neurofarmacologia che trova spazio alle Cisterne di Palazzo Ducale. Infine, il ciclo di conferenze “Incontriamo la ricerca”, che si svolge nella Sala delle Donne di Palazzo Ducale, include 9 tavole rotonde dedicate a illustrare risultati e nuove prospettive di alcuni importanti progetti di ricerca finanziati con diversi strumenti nazionali ed europei. La ventitreesima edizione vede anche l’utilizzo di spazi inediti, a partire da Villa Pallavicino delle Peschiere, palazzo dei Rolli nonché una delle testimonianze artistiche e architettoniche di epoca rinascimentale più suggestive di Genova che ospita un variegato programma di conferenze, eventi speciali e uno spettacolo. Si prosegue poi con due luoghi che ospitano essenzialmente attività per le classi: il chiostro della basilica romanica di Santa Maria di Castello e il centro tecnologico dedicato al gaming e alla formazione digitale Esplace ai Magazzini del Cotone. Inoltre, il programma include un nuovo spazio con laboratori dedicati ai più piccoli, l’Agenzia per la famiglia in via Garibaldi. Infine, il Festival della Scienza è anche a bordo di Costa Smeralda: l’ammiraglia della flotta Costa Crociere, attraccata a Ponte dei Mille, ospita un laboratorio per le classi sui temi della sostenibilità.