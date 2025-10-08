Super Luna del Cacciatore nel tramonto di Polignano a mare

Suggestiva e luminosa. Così la Super Luna del Cacciatore si è presentata al tramonto di martedì 7 ottobre nella cittadina pugliese

C'è qualcosa di profondamente affascinante nei fenomeni astronomici che riescono a trasformare un semplice tramonto in un’esperienza quasi surreale. È quello che è accaduto martedì 7 ottobre a Polignano a Mare, quando la Super Luna del Cacciatore ha fatto il suo ingresso in scena, tingendo il cielo di sfumature calde e accendendo l’orizzonte con la sua luce intensa e dorata. Uno spettacolo raro e suggestivo, reso ancora più magico dalla cornice naturale della costa pugliese.

A catturare questo momento da sogno è stato il fotografo pugliese Giovanni Barnaba, che con il suo obiettivo ha immortalato la luna piena mentre sembrava posarsi delicatamente sul celebre scoglio dell’Eremita. Un’immagine potente, quasi fiabesca, che ha saputo incantare chiunque abbia alzato gli occhi al cielo in quel preciso istante.