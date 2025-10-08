Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Super Luna del Cacciatore nel tramonto di Polignano a mare

Scienze
foto di Giovanni Barnaba

Suggestiva e luminosa. Così la Super Luna del Cacciatore si è presentata al tramonto di martedì 7 ottobre nella cittadina pugliese

ascolta articolo

C'è qualcosa di profondamente affascinante nei fenomeni astronomici che riescono a trasformare un semplice tramonto in un’esperienza quasi surreale. È quello che è accaduto martedì 7 ottobre a Polignano a Mare, quando la Super Luna del Cacciatore ha fatto il suo ingresso in scena, tingendo il cielo di sfumature calde e accendendo l’orizzonte con la sua luce intensa e dorata. Uno spettacolo raro e suggestivo, reso ancora più magico dalla cornice naturale della costa pugliese.

 

A catturare questo momento da sogno è stato il fotografo pugliese Giovanni Barnaba, che con il suo obiettivo ha immortalato la luna piena mentre sembrava posarsi delicatamente sul celebre scoglio dell’Eremita. Un’immagine potente, quasi fiabesca, che ha saputo incantare chiunque abbia alzato gli occhi al cielo in quel preciso istante.

Super Luna

Scienze: Ultime notizie

Super Luna del Cacciatore nel tramonto di Polignano a mare

Scienze

Suggestiva e luminosa. Così la Super Luna del Cacciatore si è presentata al tramonto di martedì 7...

Superluna, lo spettacolo nei cieli da New York a Taiwan. FOTO

Scienze

La prima Superluna del 2025 è conosciuta anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto: in...

11 foto
Superluna

Clarke, Devoret e Martinis vincono il Premio Nobel per la Fisica 2025

Scienze

I tre americani sono stati premiati "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico...

Premio Nobel Fisica

Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi vincono il Premio Nobel per la Medicina

Scienze

Gli esperti - due americani e un giapponese - sono stati premiati per la scoperta del meccanismo...

Michaela Benthaus, la prima astronauta disabile che andrà nello spazio

Scienze

Ingegnera dell’Agenzia spaziale europea (Esa), tedesca, 33 anni, parteciperà a una missione...

Scienze: I più letti