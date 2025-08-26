Space X, 10° lancio Starship rinviato per problemi tecnici e maltempo

"Una brutta notizia, non effettueremo il lancio oggi, il maltempo ci ha ostacolato", ha dichiarato Dan Huot. Si è trattato del secondo rinvio in due giorni, il primo era dipeso da una perdita nel sistema di terra. La strada di Elon Musk verso il suo progetto di colonizzare Marte si fa sempre più complessa
Nuovo stop per Space X, impegnata nel decimo test in volo di Starship, bloccato prima a causa di problemi tecnici e poi del maltempo. "Una brutta notizia, non effettueremo il lancio oggi, il maltempo ci ha ostacolato", ha dichiarato Dan Huot. Il problema in questo caso sono state le nuvole che se, attraversate, rischiano di innescare un fulmine come è successo all'Apollo 12. La strada di Elon Musk verso il suo progetto di colonizzare Marte si fa sempre più complessa: falliti i precedenti tre test di quest'anno, i primi due per l'esplosione dello stadio superiore del razzo all'inizio del volo, nel terzo Starship raggiunse con successo lo spazio, ma esplose prima della fine prevista della missione a causa di una perdita di carburante. Inconvenienti che hanno portato a dubitare della capacità di Starhip di realizzare l'obiettivo per cui è stato progettato. Questo nuovo test era previsto per le 18.30 ora locale (23.30 Gmt) dalla base dell'azienda americana in Texas, ma circa quindici minuti prima dell'orario previsto per il decollo, SpaceX ha annunciato la cancellazione per poi annullare anche la riprogrammazione.
I rinvii
Si è trattato del secondo rinvio in due giorni dopo che una perdita nel sistema di terra, un problema relativamente comune nei voli spaziali, ha mandato all'aria il tentativo di domenica. La missione mira a sottoporre lo stadio superiore, noto anche come Starship o semplicemente Ship e destinato a trasportare equipaggio e merci, a test di stress strutturale mentre vola intorno alla Terra prima di ammarare nell'Oceano Indiano. SpaceX proverà anche nuovi materiali per lo scudo termico e tenterà di dispiegare satelliti Starlink fittizi come carico. A differenza dei recenti tentativi, il booster 'Super Heavy' non sarà catturato dai giganteschi bracci 'a bacchetta' della torre di lancio, ma punterà invece a un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico. L'approccio aggressivo dell'azienda, basato sul motto "fallisci velocemente, impara velocemente", le ha permesso di conquistare una posizione di leadership nei lanci spaziali grazie alla sua famiglia di razzi Falcon. Le sue capsule Dragon sono gli unici veicoli spaziali americani che trasportano astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale, mentre Starlink è diventato una risorsa geopolitica.
