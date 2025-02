Allineamento dei Pianeti del Sistema Solare: cos'è e dove vederlo

Un allineamento planetario estremamente raro si verificherà domani. Un evento da non perdere perché non accadrà di nuovo per i prossimi dieci anni. La sera, subito dopo il tramonto, sette pianeti — Saturno, Mercurio, Nettuno, Venere, Urano, Giove e Marte — si allineeranno nel cielo. Quattro di loro (Mercurio, Venere, Giove e Marte) saranno facilmente visibili ad occhio nudo. Per Urano e Nettuno, procurati un paio di binocoli o un piccolo telescopio. Saturno sarà il bersaglio più difficile da vedere — avrai bisogno di sapere l'orario esatto per la tua posizione esatta poiché il pianeta sarà vicino al Sole.

I più visibili

Il rossastro Marte sarà il più alto nel cielo, alto sopra l'orizzonte sud nella costellazione dei Gemelli. Giove, il secondo pianeta più luminoso, sarà un po' più in basso, nella costellazione del Toro. Mentre Urano sarà nella costellazione dell'Ariete, vicino al confine del Toro. Teoricamente, può essere visto ad occhio nudo, ma richiede un cielo perfettamente scuro e limpido, quindi si consiglia l'uso di un paio di binocoli. Questo allineamento planetario coincide con la Luna Nuova, quindi si potrà osservare oggetti più deboli come Urano o Nettuno.

Venere, Mercurio e Saturno

Più vicino all'orizzonte ovest, nei Pesci, ci sarà il brillante Venere, il pianeta più luminoso del nostro cielo. Anche nei Pesci, appena sopra l'orizzonte ovest, si troverà Nettuno, il pianeta più debole. L'elusivo Mercurio sarà nella costellazione dell'Acquario, vicino al Sole. E infine il dorato Saturno, il pianeta più difficile da vedere in questo allineamento perché sarà molto vicino al Sole. Per vedere il pianeta nell'Acquario, l’ideale è scegliere un momento in cui il Sole è già sotto l'orizzonte, ma Saturno non è ancora tramontato nella tua posizione.