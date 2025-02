Tra le cause del declassamento c'è la dimensione del corpo celeste, che ora è stimata di 50 metri. Sebbene YR4 non rappresenti più una minaccia per il nostro pianeta, sarà comunque studiato attentamente quando passerà vicino alla Terra nel 2028 e di nuovo nel 2032

È praticamente pari a zero il rischio di collisione con l'asteroide 2024 YR4 che minacciava di colpire la Terra il 22 dicembre 2032: grazie alle ultime rilevazioni, la Nasa ha fatto scendere la probabilità di impatto da 0,28% a 0,005% (1 su 20.000), mentre l'Agenzia spaziale europea l'ha ridotta da 0,16% a 0,002%. "Questa è una probabilità di impatto zero" spiega sul sito Space.com l'astronomo Richard Binzel del Massachusetts Institute of Technology, inventore della scala Torino che da oltre vent'anni viene usata per misurare il rischio di collisione con oggetti vicini alla Terra come asteroidi e comete.