Nasa, passeggiata spaziale da record per l'astronauta Suni Williams

Si tratta della donna che ha trascorso più tempo fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Superanto il record di 60 ore e 21 minuti totalizzati nelle passeggiate spaziali dalla ex collega, Peggy Whitson. Lo ha confermato la Nasa, commentando l'attività extraveicolare che l'astronauta americana sta conducendo in compagnia di Butch Wilmore

L'astronauta della Nasa, Sunita Williams, è di fatto entrata nei record legati alle passeggiate spaziali facendo segnare un nuovo primato assoluto, tutto al femminile. E’ diventata, infatti, ufficialmente la donna che ha trascorso più tempo fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), superando il record di 60 ore e 21 minuti totalizzati nelle passeggiate spaziali dalla ex collega, Peggy Whitson. Lo ha confermato proprio la Nasa, commentando su X l'attività extraveicolare che Williams sta conducendo in queste ore in compagnia di Butch Wilmore.

Il lavoro all'esterno dell'Iss

La seconda passeggiata spaziale del 2025 era iniziata verso le ore 14,00 italiane di ieri, 30 gennaio. Williams, attualmente al comando della Stazione Spaziale Internazionale, e Wilmore sono tornati così a lavorare a stretto contatto anche all'esterno della Iss, dopo che erano arrivati a bordo nel giugno 2024 con la navetta Starliner della Boeing, fatta rientrare senza equipaggio per motivi di sicurezza. I due astronauti, in queste ore, dall’Iss per scollegare una parte dell'apparecchiatura destinata alla comunicazione, che dovrà tornare sulla Terra, oltre che per raccogliere campioni destinata alla ricerca di microrganismi. La passeggiata, la 274esima nella storia della Iss, è la decima per Williams, che ne ha fatta un'altra il 19 gennaio con il collega Nick Hague, mentre è la quinta per Wilmore. Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espressamente chiesto di riportare a casa il prima possibile i due astronauti. Il loro ritorno, programmato da tempo, è previsto con l'arrivo a bordo del prossimo equipaggio, la Crew 10, che darà il cambio alla Crew 9 di cui Williams e Wilmore fanno parte attualmente.