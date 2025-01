Cinque interviste a cinque signore dello spazio, donne che lavorano per costruire il nostro futuro. Con loro ritorna Countdown, la serie di Sky Tg24 che in dieci minuti, il tempo impiegato da un razzo per arrivare in orbita, racconta perché lo spazio è importante per la vita di tutti noi. Si parte con una scienziata di fama internazionale: Amalia Ercoli Finzi, la Signora delle Comete