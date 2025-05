Ha iniziato con i Gialli Mondadori e ha continuato il suo viaggio con l’autore de “I pilastri della Terra” passando per la regina della chick-lit che con “I love shopping” ha raccolto un successo planetario, fino ai Vatican thriller. E sì, dietro a “Conclave” di Robert Harris, uno dei libri più citati degli ultimi mesi, c’è sempre lei. Ci ha raccontato del suo lavoro e di quella volta che passò due mesi e mezzo a Barcellona “segregata” in una casa editrice per tradurre un libro