Nati in Italia senza cittadinanza: cosa cambia con il Sì al referendum

Gli studenti stranieri in Italia sono quasi un milione e il 65% è nato nel nostro Paese. Il loro destino è legato a quello dei genitori che, facendo richiesta di cittadinanza dopo 5 anni di residenza (come chiede il quesito referendario), regalerebbero il passaporto italiano anche ai figli. Per ora, intanto, hanno difficoltà ad accedere a borse di studio, a fare stage o ad andare in gita. Save the Children: “Sono di fatto italiani, ma così perdono anche la possibilità di immaginarsi un futuro dopo i 18 anni”