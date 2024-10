Brasile, trovato fossile di Gondwanax: è il precursore dei dinosauri

Il fossile risale a 252 milioni di anni fa

Il fossile sarebbe un silesauridae, gruppo estinto di rettili non ancora ben chiaramente identificati come dinosauri o loro precursori. Rinvenuto in uno strato roccioso risalente al periodo Triassico, tra 252 e 201 milioni di anni fa, il fossile di Gondwanax paraisensis risale all'epoca in cui comparvero per la prima volta dinosauri, mammiferi, coccodrilli, tartarughe e rane.