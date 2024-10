Settimana mondiale dello Spazio, un'occasione per esplorare il cielo

Si tratta di una ricorrenza internazionale che si celebra tutti gli anni dal 4 al 10 ottobre. Viene definita come una celebrazione della scienza dello spazio, per il suo contributo allo sviluppo della nostra civiltà e al miglioramento della nostra vita. Il suo scopo è quello di istruire le persone di tutto il mondo sullo spazio, diffondere l'astronomia e altri temi relativi allo spazio. Questa ricorrenza fu creata durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1999. Le date della settimana mondiale dello Spazio furono scelte per commemorare due eventi importanti: il lancio del primo satellite terrestre creato dall'uomo, il russo Sputnik 1, avvenuto il 4 ottobre del 1957, e la firma del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, il 10 ottobre 1967.

La Settimana Mondiale dello Spazio 2024 inizia venerdì 4 ottobre e termina giovedì 10 ottobre. Le date di questa ricorrenza sono fisse e non corrispondono alla settimana effettiva del calendario. Il tema di quest'anno è "Spazio e Cambiamento Climatico". Questo argomento evidenzia il ruolo cruciale dei satelliti e della tecnologia spaziale nel monitorare il clima della Terra e nell'affrontare il cambiamento climatico. Durante questi sette giorni sono previsti oltre 9mila eventi in ogni angolo del pianeta, nei quali si ricorda come la scienza e la tecnologia, grazie alla conoscenza dello spazio, abbiano portato miglioramenti alla condizione umana.

Come celebrare questa ricorrenza

Durante questa settimana ci possono essere molti modi per celebrare la ricorrenza. Innanzi tutto si può visitare un evento spaziale: planetari e osservatori locali spesso organizzano eventi speciali come sessioni di osservazione delle stelle o conferenze educative. Oppure su può celebrare la data anche da casa guardando un film a tema spaziale, o leggendo un libro di fantascienza. Ci sono poi tante app di astronomia per esplorare il cielo come Sky Tonight e Star Walk 2.

Il cielo sino al 10 ottobre

La Luna in questa settimana sarà in fase calante, il che significa che non sarà ben visibile. Questo è in realtà un bene per l'osservazione delle stelle, poiché la luce brillante della luna non interferirà con la tua vista degli altri oggetti celesti. La brillante Venere ritorna nel cielo come "stella serale" e può essere vista vicino alla Luna il 5 ottobre, nella costellazione della Bilancia. Saturno brilla alto e luminoso nel cielo, visibile per la maggior parte della notte nella costellazione dell'Acquario. Giove sorge più tardi nella notte, brillando nella costellazione del Toro. Marte sorge dopo nella costellazione vicina dei Gemelli. Urano e Nettuno sono anche visibili di notte, ma richiedono binocoli potenti o un telescopio. Mercurio è perso nel bagliore del Sole fino a circa il 18 ottobre.

Le costellazioni

Per quanto riguarda le costellazioni nell'emisfero Nord, ottobre è il momento migliore per osservare Cassiopea, Pegaso e Andromeda. Nell'emisfero Sud, è il momento di guardare Tucana, Acquario e Cetus. Queste sono solo alcune delle costellazioni. Ce ne sono altre visibili tutto l'anno e altre più piccole e meno luminose che puoi anche cercare di individuare.