Dopo un settembre ricco di eventi astronomici, come la Superluna che ha illuminato il cielo del 18 settembre, anche il mese di ottobre non sarà da meno. La data più importante da segnare sul calendario è il 17 ottobre, quando la “ Superluna del Cacciatore” sarà protagonista nel cielo notturno.

Gli eventi lunari da non perdere



Il primo appuntamento del calendario lunare di questo mese è fissato al 2 ottobre, con la Luna nuova: si tratta della fase in cui l'emisfero visibile del nostro satellite risulta completamente in ombra. Il 10 ottobre sarà invece il momento del primo quarto, la fase finale della Luna crescente. Ma l’evento più atteso è quello del 17 ottobre, quando la Superluna farà la sua comparsa. Questo fenomeno si verifica quando la Luna raggiunge il perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra, apparendo così più grande e luminosa del solito. A chiudere il ciclo lunare del mese sarà l’ultimo quarto, il 24 ottobre.



L’iniziativa “La scienza della Superluna”



L’Unione astrofili italiani, in occasione della “Superluna del Cacciatore”, ha lanciato l’iniziativa “La scienza della Superluna”, in programma proprio il 17 ottobre. Il nome della Superluna richiama la tradizione che vedeva ottobre come il mese di caccia, quando la forte luce lunare facilitava l’avvistamento delle prede anche di notte. L’evento coinvolgerà le delegazioni territoriali dell’Uai, che organizzeranno incontri e osservazioni al telescopio per spiegare il fenomeno e approfondire le ultime scoperte scientifiche e i futuri programmi di esplorazione lunare.



Il calendario lunare di ottobre 2024



• 2 ottobre: Luna nuova

• 10 ottobre: Primo quarto

• 17 ottobre: Luna piena (Superluna)

• 24 ottobre: Ultimo quarto



