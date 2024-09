Una nuova mini-Luna per la Terra, durerà circa due mesi: lo studio

Può capitare che a volte uno dei tanti asteroidi che popolano il Sistema solare vengano catturati, seppur per un periodo piuttosto breve, dalla gravità del nostro pianeta, poco prima di essere allontanati. E' quello che, per circa 53 giorni, dovrebbe succedere ad un particolare asteroide, denominato “2024 PT5”, come sottolinea una ricerca i cui esiti sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Research Notes”

Cosa potrebbe succedere

Nel lavoro di ricerca, gli scienziati hanno calcolato nello specifico la traiettoria che nei prossimi mesi dovrebbe percorrere un particolare asteroide, denominato “2024 PT5”, previsto in avvicinamento proprio alla Terra. In questo senso, hanno riferito gli esperti, può capitare che a volte uno dei tanti asteroidi che popolano il Sistema solare vengano catturati, seppur per un periodo piuttosto breve, dalla gravità del nostro pianeta, poco prima di essere poi allontanati. Questo, ad esempio, è quanto successo sia nel 2006, con un piccolo asteroide orbitante attorno alla Terra per circa un anno, sia nel 2020 in circostanze simili. I ricercatori spagnoli, in sostanza, hanno calcolato l'avvicinamento di “2024 PT5” e ne hanno studiato la traiettoria. Ed hanno potuto valutare che il piccolo asteroide non dovrebbe entrare in rotta di collisione con la Terra, ma sarà letteralmente agganciato dalla gravità del nostro pianeta, al punto da riuscire a compiere un giro completo del globo prima di proseguire la propria traiettoria intorno al Sole.

Le caratteristiche del piccolo asteroide

Quando succederà? Secondo i calcoli dovrebbe accadere alla fine di settembre con la nuova mini Luna che durerà per circa 53 giorni, fino a metà novembre. A proposito dell’asteroide, i ricercatori coinvolti nel lavoro di ricerca ritengono che “2024 PT5” appartenga alla classe Arjuna, che raggruppa asteroidi caratterizzati da un'orbita simile a quella terrestre, escludendo allo stesso tempo che si possa trattare di un detrito spaziale.