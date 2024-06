Ragni Joro, allarme invasione per gli USA: velenosi ma non pericolosi

Le caratteristiche

Sono grandi quanto una mano. Il corpo di una femmina può raggiungere i tre centimetri di lunghezza, che arrivano a 10 invece se si considerano anche le zampe. Il corpo è di colore giallo acceso, che diventa più marroncino per gli individui maschi. La prima apparizione in Georgia una decina di anni fa, si pensa da un container, come riporta il Washington Post. Al momento sono stati avvistati in vari stati degli Stati Uniti. I ragni Joro hanno veleno come tutti i ragni, ma sembra non sia mortale o rilevante dal punto di vista medico per gli esseri umani, hanno riferito gli esperti a NPR. Nel peggiore dei casi, un morso di Joro potrebbe prudere o causare una reazione allergica. Queste creature comunque tendono a stare lontane dagli esseri umani, tant'è che vengono anche definiti "i ragni timidi".