Il 3 giugno si verificherà un raro allineamento di sei pianeti

Sta per andare in scena un incredibile spettacolo cosmico. Lunedi 3 giugno, poco prima dell’alba, sei pianeti si allineeranno creando una "parata planetaria". Durante lo spettacolo solare, le orbite di Giove, Mercurio, Urano, Marte, Nettuno e Saturno porteranno i sei pianeti dallo stesso lato del sole. I pianeti non formeranno una vera linea retta nello spazio, a causa delle forme ellittiche delle loro orbite, ma da alcuni angoli sulla Terra sembreranno allineati.