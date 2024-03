La Terra gira più velocemente. Orologi con un secondo in meno?

Lo studio

"La Terra impiega circa 24 ore per ruotare, ma la parola chiave è circa. Per migliaia di anni, la Terra ha generalmente rallentato con un ritmo che varia di volta in volta" ha affermato Judah Levine, fisico della divisione tempo e frequenza del National Institute of Standards and Technology. Il rallentamento è causato principalmente dall’effetto delle maree che sono causate dall’attrazione della luna, secondo gli studiosi. Ciò non ebbe importanza finché gli orologi atomici non furono adottati come standard temporale ufficiale più di 55 anni fa.