SpaceX, decolla il razzo Falcon 9: è diretto verso la Iss

La navicella è partita alle 4.43 di questa mattina ora locale di Cape Canaveral. A bordo, ci sono Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps e Alexander Grebenkin. L'arrivo è previsto per il 5 marzo. La missione è la Crew-8: prevede oltre duecento esperimenti e un'iniziale collaborazione con i membri della Crew-7

In Italia, erano le 4.43 di questa mattina quando un razzo Falcon 9 di Space X è decollato dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La navicella creata dall’azienda di Elon Musk dovrebbe raggiungere la sua meta il 5 marzo, alle ore 9 italiane, per poi restarci per i prossimi sei mesi. Il razzo è sormontato da una capsula Crew Dragon, chiamata anche Endeavour, che è stata schierata nell’orbita terrestre bassa (LEO). Una conquista per SpaceX, che ha spedito la Dragon per la quinta volta nello spazio.

Chi sono gli astronauti bordo di Falcon 9 Sono quattro gli astronauti che compongono l'equipaggio di Falcon 9. Si tratta del comandante Matthew Dominick, del pilota Michael Barratt e degli specialisti della missione Jeanette Epps e Alexander Grebenkin, rispettivamente della Nasa e di Roscosmos. Per Barratt è la terza volta nello spazio. "Ehi, Terra! Giusto per farti sapere, è un po' come un giro sulle montagne russe con un gruppo di adolescenti davvero eccitati", ha affermato. "Grazie mille ai nostri amici e colleghi di SpaceX per il fantastico viaggio. È fantastico essere di nuovo nello spazio!"

La missione I quattro astronauti partiti ieri a bordo del Falcon 9 saranno impegnati nella missione Crew-8, che è parte del programma di scambio di astronauti nella Iss gestito dalla Nasa e dall'agenzia spaziale russa Roscosmos. Porteranno avanti più di duecento esperimenti. In un primo momento, collaboreranno con i membri della Crew-7, che torneranno sulla Terra una settimana dopo l'arrivo di Falcon 9 sulla Stazione Spaziale.

Problemi nel lancio Il lancio era stato programmato inizialmente per il 22 febbraio, poi era stato rinviato prima al 28 febbraio e in seguito al 1° marzo. A causa del maltempo, però, il decollo del razzo è stato previsto, infine, per il 3 marzo. Prima della partenza, è stata individuata una crepa su una guarnizione del portellone laterale, che non ha, comunque, costituito un problema per gli astronauti non trattandosi di una minaccia alla sicurezza della navicella.