Elon Musk: "Grazie a SpaceX porteremo un milione di coloni su Marte"

Lo dice dal 2016, ma la sua ambizione, per il momento, è destinata a rimanere un sogno. “Porteremo un milione di coloni su Marte con SpaceX”, ha scritto Elon Musk su X, tralasciando, però, alcuni importanti elementi che andrebbero tenuti in considerazione quando si progetta di trasferire delle persone su un altro pianeta. Ad esempio, l’investimento necessario per un viaggio lungo almeno trenta mesi, l’impossibilità di effettuare tre decolli al giorno (come Musk stesso aveva in mente), l’incapacità del razzo di SpaceX di trasportare più di cento persone alla volta, l’assenza di progetti in merito presso le stazioni spaziali e le particolari condizioni di vita su Marte. Di quest’ultimo aspetto, però, l’imprenditore sembra consapevole: “Marte non è per persone ricche, è per esploratori che probabilmente moriranno. Potresti non tornare vivo, ma è un’avventura gloriosa”.