"Effetto Matilda", perché dimentichiamo le donne nella Scienza

Le donne non hanno "alcun genio inventivo o meccanico": nel 1870 la suffragetta e attivista abolizionista statunitense Matilda Joslyn Gage riportava questo come il pensiero più diffuso del tempo nel suo libro “Woman as an Inventor”, in cui denunciava come dietro alcune tra le più importanti scoperte scientifiche ci fossero donne che nessuno aveva mai conosciuto, o che qualcuno aveva sentito nominare ma poi aveva dimenticato.

La ragione era il pregiudizio secondo cui le donne non avessero talento per le scienze, tanto che non valeva la pena investire sulla loro formazione. Quando alcune decidevano di sfidare la società e intraprendere la carriera scientifica, accadeva che le loro conquiste venissero attribuite a uomini.

Per le donne, rivendicare i risultati delle proprie ricerche era spesso inutile: la società dell’epoca favoriva il marito in materia di proprietà dei brevetti, e la difficile conquista di una indipendenza economica impediva alle scienziate di raccogliere i risultati del proprio lavoro.