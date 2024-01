Chip impiantabili, in futuro cureranno paralisi ed epilessia

Con Neuralink, l'azienda di Elon Musk ha annunciato di avere impiantato per la prima volta in un essere umano il suo chip Telepath, cresce la speranza di poter curare alcuni malati come i paraplegici e le persone colpite da malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla, con questa nuova tecnologia. "Poterla sviluppare nei prossimi 6 o 7 anni è una prospettiva reale" assicura Luca Berdondini, esperto di Microtecnologia per la neuroelettronica all'Istituto Italiano di Tecnologia.