Cina, ecco il primo clone sano di scimmia: si chiama ReTro

La ricerca che ha portato alla clonazione di un macaco rhesus è stata condotta dall'Accademia Cinese delle Scienze e pubblicata sulla rivista Nature Communications. Per arrivare a questo risultato gli scienziati hanno modificato la tecnica con cui era nata la pecora Dolly in modo da fornire all'embrione una placenta funzionante. "Tappa fondamentale per la medicina rigenerativa" ascolta articolo

Si chiama ReTro, è il primo clone di una scimmia, un macaco rhesus vissuto per oltre due anni in buona salute, e in quanto tale apre le porte alla clonazione dei primati.

La clonazione di ReTro Dopo il clamore e i tanti timori per la clonazione umana che nel 1997 avevano accompagnato l'annuncio del primo mammifero fotocopia, la pecora Dolly, oggi le prospettive di queste ricerche riguardano chiaramente la medicina rigenerativa, con la possibilità di avere a disposizione cellule staminali da utilizzare per ottenere organi in miniatura per studiare sia le cause dell'infertilità sia numerose malattie o per trovare nuove terapie. Si è arrivati a questo risultato, pubblicato sulla rivista Nature Communications e ottenuto dall'Accademia Cinese delle Scienze, modificando la tecnica con cui era nata Dolly in modo da fornire all'embrione clonato una placenta perfettamente funzionante, ossia un ambiente in grado di fornire ai geni le condizioni ottimali per attivarsi correttamente. Una novità sintetizzata nel nome dato alla scimmia, ReTro, dove 'Re' sta per rhesus e 'Tro' per trofoblasto, la struttura embrionale che dà origine alla placenta. approfondimento Dal caldo record all'IA, ecco il 2024 secondo la scienza

ReTro - ©Ansa

Le prospettive per la medicina È una "tappa fondamentale" della medicina rigenerativa, commenta il biologo dello sviluppo Carlo Alberto Redi, presidente del comitato etico della Fondazione Veronesi e membro dell'Accademia dei Lincei. "È importante distinguere la tecnica dal prodotto della tecnica - aggiunge - anche perché nessuno sulla Terra può ragionevolmente pensare di utilizzare questa tecnica ai fini della clonazione umana". Sono invece "eticamente rilevanti" le ricadute benefiche nell'uomo. I cloni di scimmia sono infatti un "modello importantissimo per la biologia e la medicina e, di conseguenza "utilizzare la tecnica e non proibirla, come purtroppo accade in Italia", aggiunge Redi, permetterebbe ricadute in molti ambiti scientifici: dalla comprensione dell'infertilità alla salvaguardia di animali in via di estinzione, allo studio di molte malattie mitocondriali. approfondimento IA per le diagnosi e non solo: le sperimentazioni cliniche del 2024

La tecnica utilizzata per la clonazione Il risultato è il frutto di un grandissimo numero di esperimenti, coordinati da Zhen Liu e Qiang Sun. Quest'ultimo nel 2018 aveva ottenuto i primi embrioni di scimmia portatori di malattie. Il primo autore della ricerca è Zhaodi Liao e fra gli altri contributi sono numerosi quelli da parte di esperti di neuroscienze. La scimmia è stata clonata con la tecnica del trasferimento nucleare, che consiste nel trasferire il nucleo di una cellula adulta, ossia la struttura della cellula che racchiude il Dna, in un ovocita privato del suo nucleo in modo da farla regredire al punto che, se viene trasferita in utero, è in grado di dare origine a un embrione. Tuttavia è sempre stato difficile ottenere cloni di scimmia in grado di sopravvivere. A individuare il problema sono stati i ricercatori cinesi, che hanno individuato nella placenta il punto debole della catena. Per questo, dopo avere clonato l'embrione, hanno aggiunto un passaggio: hanno isolato il tessuto embrionale che dà origine all'individuo (massa cellulare interna) dal trofoblasto e l'hanno trasferito in un altro embrione (non ottenuto per clonazione) privato delle cellule che danno origine all'embrione ma non di quelle da cui è generata la placenta. In questo modo l'embrione clonato si è trovato ad avere una placenta sana. "Utilizzando questo approccio, abbiamo ottenuto la nascita di un clone sano di scimmia rhesus sopravvissuta per oltre due anni", osservano i ricercatori. "Nonostante questo risultato riguardi un solo clone di scimmia, la nuova tecnica - aggiungono - potrebbe rivelarsi vincente per poter clonare i primati in futuro". approfondimento I.A. e Quantum Computing: così cambieranno le nostre vite