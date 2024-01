Il calendario lunare di gennaio 2024

Il 2024 inizierà con degli ottimi motivi per tenere lo sguardo puntato verso il cielo notturno. Gli amanti delle stelle cadenti potranno ammirare lo sciame meteorico delle Quadrantidi , che raggiungerà il suo picco massimo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio. Se tutto andrà per il verso giusto, sarà possibile ammirare fino a 120 meteore all’ora! Inoltre, sarà possibile osservare Marte e Urano, in allontanamento ma ancora ben visibili.

La Luna tra congiunzioni e occultazioni

Sarà però la Luna la vera protagonista del mese, soprattutto per i tanti momenti speciali nei quali sarà coinvolta. La sera dell'8 gennaio sarà in congiunzione con Venere, duetterà con Mercurio meno di 24 ore dopo e avrà un incontro ravvicinato con Marte il 10 gennaio. Per non parlare della congiunzione con Saturno del 14 gennaio e dell’occultazione di Nettuno, che avverrà il giorno dopo. Infine, il 19 gennaio il satellite naturale della Terra prenderà parte a uno spettacolare “balletto” cosmico con Urano, che potrà essere seguito solo armandosi di telescopio (o binocolo) e pazienza.



Tutte le fasi della Luna

Per capire quale sarà l’aspetto della Luna nel corso di questi appuntamenti, è doveroso scoprire il calendario lunare del mese. Il satellite inizierà il 2024 mostrando al mondo il suo ultimo quarto, che raggiungerà il suo massimo il 2 gennaio. Per la Luna nuova bisognerà attendere il nove, ossia il giorno successivo alla congiunzione con Venere. Il 18 gennaio si potrà ammirare il primo quarto, mentre per il plenilunio sarà necessario attendere il 25. La Luna piena in questione è associata a un animale, ossia il lupo e il suo nome deriva dalle tradizioni dei nativi americani. La tribù Seneca, in particolare, riteneva che fosse stato proprio un lupo a creare il corpo celeste ululando al cielo.



La Luna piena di gennaio ha anche altri due nomi “Luna Piena del Ghiaccio” o “The Moon after Yule”, traducibile come “La Luna (piena) dopo Yule”. Con quest’ultimo termine si indica una festa pagana celebrata il 21 dicembre, con molti punti di contatto con il Natale (l’albero da decorare deriva proprio da lì!). Alla fine del mese la Luna tornerà a mostrare di nuovo il suo ultimo quarto, che raggiungerà il suo massimo il 31.