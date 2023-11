Nepal, studio sulle falene bianche che causerebbero cecità nei bambini

In Nepal, un team di ricercatori sta indagando sull'eventuale correlazione tra alcune falene bianche e una rara malattia oculare che potrebbe condurre alla cecità. Questa patologia, conosciuta come panuveite iperacuta stagionale (SHAPU), si manifesta con sintomi quali arrossamento oculari indolore e una diminuzione della pressione nell'occhio. Senza un intervento medico entro 24-48 ore, soprattutto i bambini sono a rischio di perdere la vista. Fino al 2021, la SHAPU era poco riconosciuta, e solo pochi casi venivano documentati ogni anno nelle cartelle cliniche e nelle pubblicazioni scientifiche.

In Nepal nel 2021 epidemia di Shapu con più du 150 casi

Nel 2021, il Nepal ha dovuto affrontare un'epidemia particolarmente estesa di Shapu, con oltre 150 casi. Questo ha attirato una notevole attenzione da parte dei media locali. Gli scienziati speravano che una semplice coltura di laboratorio dell'occhio infetto rivelasse la causa dell'infezione. Ma i risultati non erano chiari. I test hanno rilevato vari microrganismi, inclusi i batteri Staphylococcus e Streptococcus . Altri studi sulle colture hanno persino rivelato la presenza di virus come gli anelloviridae umani e il virus varicella-zoster, e persino di alcuni funghi. Tuttavia, i ricercatori hanno notato che molte persone hanno riferito di essere state in contatto diretto o indiretto con una "falena bianca" prima della comparsa della malattia. In un sondaggio pubblicato per la prima volta online nel 2020, Ranju Kharel (Sitaula), un oftalmologo dell'Istituto di medicina dell'Università Tribhuvan di Kathmandu e il suo team hanno scoperto che l'unica differenza statisticamente significativa tra le persone con Shapu e un gruppo di controllo era che gli individui con la patologia avevano quasi sette volte più probabilità rispetto agli individui di controllo di riferire di aver avuto contatti con farfalle o falene bianche. È risaputo che le falene bianche del genere Gazalina attraversano in sciame il Nepal alla fine della stagione dei monsoni.