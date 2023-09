Mascella perfetta? È quella di Gigi Hadid secondo la scienza

Stando a una nuova ricerca dell'Università di Bruxelles l'angolo della mascella ideale misura 142 gradi. Un angolo più ampio tende a essere considerato come più femminile, mentre uno più piccolo è più maschile, come nel caso della mascella squadrata dell'attore Brad Pitt

Lo studio

Angelina Jolie, Kate Moss, Monica Bellucci: sono alcune tra le 53 attrici, modelle ma anche persone comuni, mostrate in fotografie a coloro che hanno partecipato allo studio. Per valutarne l'attrattiva è stato utilizzato un sondaggio online strutturato in 6 domande e una scala Likert a 3 elementi, cioè un metodo di misurazione usato in ricerca per valutare atteggiamenti, opinioni e percezioni. Quando almeno l'80% dei partecipanti valutava l'immagine come avente caratteristiche estetiche attraenti, è stato considerato attraente.

L'angolo viene misurato nel punto in cui la parte verticale della mascella, scendendo direttamente dall'orecchio, cambia angolo per diventare una pendenza più dolce verso il mento. Un angolo più ampio tende a essere visto come più liscio e femminile, mentre uno più piccolo è più maschile, come nel caso della mascella squadrata dell'attore Brad Pitt. Altra caratteristica che rende la mascella perfetta secondo la ricerca è un angolo di 125,5° nella vista di profilo, posizionato verticalmente a livello del punto mediano della rima labiale o del labbro superiore.