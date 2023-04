Settimana nazionale dell'Astronomia 2023, gli eventi e il programma

L'obiettivo dell'evento è diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della ricerca astronomica. Nell'ambito del progetto sono state indette diverse iniziative tra cui concorsi, premi e incontri ascolta articolo Condividi

Dal 17 al 23 aprile si svolgerà la ventitreesima edizione della Settimana Nazionale dell'Astronomia, indetta dal ministero dell'Istruzione e dalla direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione. L'obiettivo è diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della ricerca astronomica, per motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche. L'organizzazione, nell’ambito del Protocollo di Intesa MI-SAIT, è affidata alla Società Astronomica Italiana. Il tema scelto dal ministero per l'edizione di quest'anno è "Asteroidi: una minaccia per la Terra? La missione DART ha dimostrato una possibile strategia di difesa. Gli asteroidi sono davvero una minaccia? E perché?"

Le iniziative Nell'ambito della Settimana dell'Astronomia sono state indette diverse iniziative, tra cui il concorso "Mi illumino di meno…per rivedere le stelle" - Monitoraggio dell'inquinamento luminoso. Le istituzioni scolastiche sono state invitate ad affrontare il tema della protezione del cielo stellato e della lotta agli sprechi nell'illuminazione pubblica secondo le modalità che ritengono più consone alle differenti situazioni locali. Sempre per gli studenti, è stato indetto il concorso dedicato alla figura di Giovanni Virginio Schiaparelli, astronomo e storico della scienza, noto per i suoi studi sul pianeta Marte per i quali oggi è considerato il padre della geografia marziana. Dal 18 al 21 aprile ci saranno anche la finale e le premiazioni dei Campionati Italiani di Astronomia che si svolgeranno all'Istituto Omnicomprensivo Statale Valboite di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Inoltre, rientra negli eventi della Settimana dell'Astronomia anche il Premio Cosmos degli Studenti. Il riconoscimento nasce con l'obiettivo da un lato di rendere gli studenti e le studentesse protagonisti di un'importante iniziativa scientifica, e dall'altro di offrire loro la possibilità, attraverso la lettura di opere di divulgazione scientifica, di sviluppare capacità critiche. Il Premio Cosmos degli Studenti viene assegnato ogni anno, attraverso il sistema delle "Giurie Scolastiche" attivate presso gli Istituti secondari di secondo grado sul territorio nazionale e presso gli Istituti secondari di secondo grado delle Scuole italiane all'Estero.

Gli eventi dedicati a Marte Fondazione Lombardia per l'Ambiente, in collaborazione con l'Associazione Euresis e Inaf, Osservatorio Astronomico di Brera, propone vari eventi di carattere scientifico e divulgativo su Marte, indirizzati in maniera particolare alle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche a tutti gli interessati. In primo luogo ci sarà una mostra, intitolata "MARTE. Un mondo di cose nuove", realizzata dall'Associazione Euresis e visitabile dal 17 al 21 aprile presso l'auditorium del Centro Studi e Formazione ambientali di Seveso. A questa iniziativa si aggiungono due conferenze serali attraverso le quali il pubblico sarà accompagnato alla scoperta del pianeta rosso. Il 17 aprile ci sarà l'incontro "Marte aspettaci… quasi ci siamo" a cura di Amalia Ercoli Finzi, professore onorario Politecnico di Milano, presso il Centro Studi e formazione ambientali di Seveso. Il 19 aprile alle 17 invece si svolgerà l'evento "Da Brera a Marte: Giovanni Schiaparelli esploratore del pianeta rosso" a cura di Agnese Mandrino, responsabile dell'Archivio storico dell'Osservatorio astronomico di Brera di Milano, presso la Cupola a Fiore dell'Osservatorio Astronomico di Brera a Milano. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado sono state organizzate due conferenze mattutine, martedì 18 e giovedì 20 aprile alle ore 9:30, "Verso Marte e ritorno. La missione Mars 2020 e la campagna Mars Sample Return" presso il Centro Studi e Formazione ambientali a Seveso e "Destinazione Marte… ma le radiazioni?" sempre al Centro Studi e Formazione ambientali.